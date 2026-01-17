Los emprendedores Alejandra Romero y Wilfredo Ulacio revelan la fórmula detrás del éxito de Keik

La dupla formada por Alejandra Romero y Wilfredo Ulacio se ha convertido en un caso de estudio para quienes buscan crear, escalar y consolidar un negocio gastronómico en Estados Unidos. Con la publicación de sus libros Cocina tu Navidad y Un viaje de emprendimiento y pasión , ambos emprendedores abren el acceso a su metodología, explicando en detalle los procesos y decisiones que permitieron que Keik Bakeshop pasara de ser un emprendimiento casero a una marca multimillonaria y con proyección nacional.

Los autores profundizan en una narrativa que va más allá del éxito superficial para detallar la estructura que sostiene una operación de alto volumen: desde cómo diseñar un menú rentable hasta cómo gestionar personal en tiempos de crecimiento, pasando por la creación de sistemas replicables que permiten abrir nuevas sedes sin comprometer la calidad. El aporte de Alejandra es clave: su experiencia en producción masiva, liderazgo operativo y estandarización se ha convertido en una guía para marcas emergentes que buscan profesionalizarse.

Por su parte, Wilfredo explica cómo la creatividad y la visión estratégica pueden convertirse en pilares comerciales. Con una trayectoria respaldada por reconocimientos y coberturas en medios como Forbes, Yahoo! Finance y Telemundo, Ulacio expone cómo el diseño de productos, la innovación constante y el entendimiento del consumidor fueron esenciales en la construcción de la identidad de Keik.

Además, ambos autores describen cómo lograron integrar la cultura latina con un enfoque global para crear una propuesta auténtica y diferenciadora.

Estas obras no solo documentan el caso de Keik, sino que abren un espacio educativo para la comunidad emprendedora latina. En un contexto donde muchos negocios nacen desde la necesidad o la improvisación, los libros de Romero y Ulacio proveen estructura, claridad, herramientas y un mapa realista para crear modelos sostenibles a largo plazo.

Con este proyecto editorial, ambos reafirmaron su compromiso de acompañar y elevar el emprendimiento hispano en Estados Unidos.

Ambos libros pueden encontrarse en Amazon.com

Más sobre los autores

Alejandra Romero y Wilfredo Ulacio son los emprendedores venezolanos detrás de Keik Bakeshop, una de las marcas gastronómicas latinas más influyentes del sur de Florida. Juntos transformaron un emprendimiento casero en una operación multimillonaria, con productos virales, locales en expansión y un modelo de franquicia en desarrollo. Alejandra, especialista en producción masiva, estandarización y gestión de operaciones, y Wilfredo, reconocido por su innovación en pastelería, branding y desarrollo de conceptos, han sido destacados por medios como Forbes, Yahoo! Finance, Telemundo, Miami New Times y Diario Las Américas. Autores de dos libros y mentores de nuevos emprendedores, consolidan una dupla que combina creatividad, estrategia y liderazgo en la evolución de la gastronomía latina en Estados Unidos.