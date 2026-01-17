lunes 19  de  enero 2026
INSPIRACIÓN

Los emprendedores Alejandra Romero y Wilfredo Ulacio revelan la fórmula detrás del éxito de Keik

Con este proyecto editorial, ambos reafirmaron su compromiso de acompañar y elevar el emprendimiento hispano en Estados Unidos

Alejandra Romero y Wilfredo Ulacio.

Alejandra Romero y Wilfredo Ulacio.

Cortesía
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

La dupla formada por Alejandra Romero y Wilfredo Ulacio se ha convertido en un caso de estudio para quienes buscan crear, escalar y consolidar un negocio gastronómico en Estados Unidos. Con la publicación de sus libros Cocina tu Navidad y Un viaje de emprendimiento y pasión, ambos emprendedores abren el acceso a su metodología, explicando en detalle los procesos y decisiones que permitieron que Keik Bakeshop pasara de ser un emprendimiento casero a una marca multimillonaria y con proyección nacional.

Los autores profundizan en una narrativa que va más allá del éxito superficial para detallar la estructura que sostiene una operación de alto volumen: desde cómo diseñar un menú rentable hasta cómo gestionar personal en tiempos de crecimiento, pasando por la creación de sistemas replicables que permiten abrir nuevas sedes sin comprometer la calidad. El aporte de Alejandra es clave: su experiencia en producción masiva, liderazgo operativo y estandarización se ha convertido en una guía para marcas emergentes que buscan profesionalizarse.

Lee además
La broker Loreley Fajer.
CONSEJOS

Del mall al garaje: ¿Están condenados los emprendedores de Miami a regresar a casa?
 Diana Ponce Atencio, una venezolana experta en el mundo del marketing ahora imparte sus conocimientos desde Buenos Aires, Argentina. 
HISPANIDAD

Emprendedora venezolana transforma vidas con formación digital desde Buenos Aires

Por su parte, Wilfredo explica cómo la creatividad y la visión estratégica pueden convertirse en pilares comerciales. Con una trayectoria respaldada por reconocimientos y coberturas en medios como Forbes, Yahoo! Finance y Telemundo, Ulacio expone cómo el diseño de productos, la innovación constante y el entendimiento del consumidor fueron esenciales en la construcción de la identidad de Keik.

Además, ambos autores describen cómo lograron integrar la cultura latina con un enfoque global para crear una propuesta auténtica y diferenciadora.

Estas obras no solo documentan el caso de Keik, sino que abren un espacio educativo para la comunidad emprendedora latina. En un contexto donde muchos negocios nacen desde la necesidad o la improvisación, los libros de Romero y Ulacio proveen estructura, claridad, herramientas y un mapa realista para crear modelos sostenibles a largo plazo.

Con este proyecto editorial, ambos reafirmaron su compromiso de acompañar y elevar el emprendimiento hispano en Estados Unidos.

Ambos libros pueden encontrarse en Amazon.com y su gran caso de éxito en sus distintas locaciones: keikbakeshop.com

Más sobre los autores

Alejandra Romero y Wilfredo Ulacio son los emprendedores venezolanos detrás de Keik Bakeshop, una de las marcas gastronómicas latinas más influyentes del sur de Florida. Juntos transformaron un emprendimiento casero en una operación multimillonaria, con productos virales, locales en expansión y un modelo de franquicia en desarrollo. Alejandra, especialista en producción masiva, estandarización y gestión de operaciones, y Wilfredo, reconocido por su innovación en pastelería, branding y desarrollo de conceptos, han sido destacados por medios como Forbes, Yahoo! Finance, Telemundo, Miami New Times y Diario Las Américas. Autores de dos libros y mentores de nuevos emprendedores, consolidan una dupla que combina creatividad, estrategia y liderazgo en la evolución de la gastronomía latina en Estados Unidos.

Temas
Te puede interesar

Impulso empresarial en Miami-Dade, 'Elevate' conecta a cientos de emprendedores

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La gobernante interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
CONVERSACIONES

Transición en Venezuela marcha entre "régimen terminal" y el avance petrolero de Trump

Oficial de la TSA verificando los documentos de identidad de los pasajeros en un punto de control de seguridad en el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan, en Arlington, Virginia.
INMIGRACIÓN

Claves de la suspensión de visas estadounidenses que entran en vigor a partir del 21 de enero

Soldados de la Guardia Nacional.
EEUU

El Pentágono prepara a 1.500 soldados para un posible despliegue en Minnesota para contener disturbios

Trabajadores de emergencia en el lugar donde un tren de alta velocidad se descarriló y fue impactado por otro tren mientras continúan los esfuerzos de rescate en Adamuz, sur de España, el 19 de enero de 2026.
Investigación

Aumenta a 40 el número de muertos por el trágico accidente ferroviario en el sur de España

 Ahmad Jihad Bojeh, de 29 años, es señalado por la autoridades como el responsable de un riple asesinato en Florida
CRIMEN

Detienen a presunto autor de triple asesinato de turistas en Florida: "Un acto despiadado y sin motivo"

Te puede interesar

El presidente de EEUU, Donald Trump, habla durante la presentación de la Medalla de Defensa de la Frontera Mexicana en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, el 15 de diciembre de 2025.
Política

Trump sobre si considera usar la fuerza para tomar Groenlandia: "Sin comentarios"

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Trabajadores de emergencia en el lugar donde un tren de alta velocidad se descarriló y fue impactado por otro tren mientras continúan los esfuerzos de rescate en Adamuz, sur de España, el 19 de enero de 2026.
Investigación

Aumenta a 40 el número de muertos por el trágico accidente ferroviario en el sur de España

 Ahmad Jihad Bojeh, de 29 años, es señalado por la autoridades como el responsable de un riple asesinato en Florida
CRIMEN

Detienen a presunto autor de triple asesinato de turistas en Florida: "Un acto despiadado y sin motivo"

La convocatoria en Doral se suma a otras iniciativas impulsadas por el exilio en el sur de la Florida para mantener visible la situación política y de derechos humanos en Cuba y Venezuela.
EVENTO

Diáspora venezolana y cubana se reúne en Doral en jornada de oración por la libertad de ambas naciones

El dictador Raúl Castro luce cabizbajo durante la conmemoración atrasada del Primero de Mayo, en La Habana, Cuba.
Política

EEUU y Cuba: entre el petróleo, la crisis y dos semanas de declaraciones cruzadas tras la extracción de Maduro