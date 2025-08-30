Del mall al garaje: ¿Están condenados los emprendedores de Miami a regresar a casa?

En medio de un panorama marcado por los altos costos inmobiliarios y la creciente competitividad, Miami sigue siendo un terreno fértil para quienes se atreven a innovar. Así lo asegura Loreley Fajer , líder y agente inmobiliaria de Fajer International Realty, una empresa de lujo con 15 años de experiencia, quien conversa con DIARIO LAS AMÉRICAS sobre las oportunidades que aún ofrece la ciudad para pequeños y medianos emprendedores.

Aunque innumerables emprendedores consideran que los altos costos de las rentas comerciales en la ciudad son una barrera para crecer, Fajer defiende el dinamismo económico y la diversidad cultural de Miami que mantienen al condado como un imán de inversiones.

“Los costos inmobiliarios son un desafío, no hay duda de eso, pero la ciudad sigue viviendo un auge impresionante. La clave para para mantenerse en pie y que los emprendedores sigan adelante está en adaptarse, buscar espacios compartidos o alternativas menos tradicionales que permitan reducir gastos sin sacrificar proyección”, asegura.

Del garaje al coworking: la creatividad como motor

Consultada sobre si el futuro de los pequeños negocios implica volver al “garaje”, como ocurrió con gigantes como Apple o Amazon, Fajer no duda:

“El garaje, una oficina compartida, o incluso un pop-up [espacio temporal de venta o exhibición], no son retrocesos, son soluciones estratégicas. Se trata de encontrar el espacio que responda a las necesidades reales del negocio”, afirma la experta quien revela que los espacios compartidos de trabajo y pop-ups se consolidan como aliados de los emprendedores, ofreciendo flexibilidad, comunidad y costos ajustables.

Zonas con potencial: Wynwood, Little Havana y más allá

El mapa de oportunidades en Miami, según la experta, se extiende más allá de los distritos tradicionales. Zonas como Wynwood y Little Havana continúan atrayendo talento y turismo, pero también hay barrios emergentes como North Miami y Allapattah, que están generando un ambiente creativo que impulsa nuevos comercios.

Para quienes buscan dar el salto al mercado con contratos a corto plazo, Fajer recomienda no firmar sin revisar cláusulas clave como “aumentos de renta, renovaciones automáticas, y gastos comunes y mantenimiento”.

Para quienes buscan dar el salto al mercado con contratos a corto plazo, Fajer recomienda no firmar sin revisar cláusulas clave como "aumentos de renta, renovaciones automáticas, y gastos comunes y mantenimiento".

Y agrega, "es vital contar con asesoría legal y negociar cláusulas de salida flexibles para proteger el negocio en sus primeras etapas".

Por otra parte, más allá de la renta tradicional, existen alternativas legales y financieras que también abren caminos. Por ejemplo, el subarriendo de espacios sigue siendo una gran opción, al igual quelos joint ventures entre emprendedores, es decir, generar acuerdos comerciales en el que dos o más partes pongan en común sus recursos para llevar a cabo un proyecto o actividad comercial.

“También existen opciones como retail compartido, donde varias marcas dividen un mismo local. Y en el caso de los empresarios gastronómicos, los famosos shared kitchens o cocinas fantasma son una excelente oportunidad ya que permiten probar conceptos sin los altos gastos de un restaurante convencional. Las asociaciones estratégicas no solo reducen costos, sino que abren nuevas oportunidades de crecimiento”.

Una ciudad de resiliencia

A pesar de los desafíos, la visión de Fajer es clara: el espíritu emprendedor de Miami sigue intacto, ya que a su juicio “con estrategia, creatividad y colaboración, no solo se puede sobrevivir, sino prosperar. Miami es una ciudad que premia la innovación y siempre abre puertas a quienes se atreven a intentarlo”.

Sin duda, en la Capital del Sol los retos existen, pero también las oportunidades. El futuro de los negocios locales dependerá de la capacidad de adaptarse, pensar fuera de lo común y aprovechar el dinamismo de una ciudad que nunca deja de reinventarse.

