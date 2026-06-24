Los Juegos Olímpicos de 2036 conocerán su anfitrión en 2029 tras la reforma del proceso de selección

La presidenta de la Comisión para la Selección de Futuras Sedes del Comité Olímpico Internacional (COI), Kolinda Grabar-Kitarovic, interviene durante una sesión del COI en Lausana, el 24 de junio de 2026

La presidenta de la comisión de futuros anfitriones, Kolinda Grabar-Kitarovic, anunció que el Comité Olímpico Internacional (COI) elegirá en 2029 la sede de los Juegos Olímpicos de 2036 mediante un nuevo sistema de selección.

Tras un periodo inicial de contactos confidenciales con los países interesados, se abrirá en marzo de 2027 un diálogo estratégico con una lista reducida de candidatos, que serán evaluados y visitados por la comisión encargada del proceso. De esa manera el organismo olímpico recuperará un calendario estructurado en tres fases.

La reforma impulsada por la presidenta del COI, Kirsty Coventry, modifica el modelo utilizado para asignar las sedes de 2030, 2032 y 2034, que se caracterizó por negociaciones flexibles y reservadas, con una intervención limitada de los miembros del COI. La fase final, prevista para finales de 2028, la comisión ejecutiva designará uno o varios candidatos preferentes. Estos deberán presentar garantías adicionales y podrán ajustar sus proyectos antes de que la sesión del COI reciba un informe completo y vote la sede de los Juegos de 2036 en 2029.

Además, también revisará las disciplinas deportivas de cara a los Juegos Olímpicos de Brisbane 2032 para reducir costes y simplificar la organización. En su labor, el COI analizará factores importantes como la popularidad mundial, los gastos y la participación de los atletas. Algunas disciplinas que requieren instalaciones específicas podrían verse afectadas, como el canotaje en aguas bravas.

Sumado a esto, la nueva presidenta del COI, Kirsty Coventry, ha reforzado el principio de neutralidad de la organización, aunque sigue pendiente cómo se aplicará en temas sensibles como la participación de atletas rusos. Por otro lado, el COI ha anunciado una beca de 10.000 dólares para los deportistas después de competir en los Juegos, con el objetivo de apoyarlos en su desarrollo profesional y personal, aunque no contempla pagarles directamente por participar.

FUENTE: AFP