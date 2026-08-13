Presentadora de Telemundo se disculpa al aire tras anunciar en redes despidos masivos

MIAMI.- En la era de las redes sociales nada pasa desapercibido. Y, recientemente, la presentadora Lissette Eduardo, conocida como Chiky Bombom , sugirió durante un live en TikTok que la cadena Telemundo evaluaba despedir a, al menos, 500 personas y que ella podría estar en la lista.

"Telemundo en este momento se está preparando para bota a 500 gente. Probablemente yo me vaya", dijo durante una transmisión compartida en la famosa red social.

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Las palabras de la influencer, y ancla de programas como En Casa con Telemundo y Hoy Día, corrieron como pólvora, despertando las especulaciones sobre si la cadena estaría pasando por un mal momento económico.

En medio de la controversia que se generó tras lo dicho, la propia Chiky Bombom abordó la situación en vivo, expresando que no tiene conocimientos sobre los temas gerenciales del canal y pidiendo disculpas por alarmar a sus seguidores e incluso compañeros de trabajo.

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“Quiero aclarar un comentario inapropiado sobre supuestos despidos en Telemundo. Quiero dejar claro que no tengo acceso a ese tipo de información interna y reconozco que cometí un error. Asumo total responsabilidad de mis actos y pido disculpas a cualquier persona que se haya sentido afectada por mis acciones”, manifestó.

La influencer culminó señalando que en este momento: "la cadena está teniendo bastante éxito".

Apoyo

Pese a la disculpa, la revista People en Español informó que la presentadora ha sido suspendida. No obstante, Telemundo no ha emitido un comunicado oficial sobre lo dicho por Chiky ni las represalias que pueda enfrentar la animadora.

Tras el mensaje, compartido en las redes sociales de En Casa con Telemundo, Carlos Adyan, Gabriel Coronel y Génesis Suero, entre otros talentos de Telemundo, manifestaron su apoyo a la presentadora.

En los comentarios de la publicación se pueden leer los mensajes: “Partner, aquí tienes a tu team”, de Coronel; “Estamos contigo”, de Adyan; “Bombona, eres grande. Te estamos esperando con los brazos abiertos. ¡Te queremos! XoX”, de Suero, insinuando que esperan tenerla de vuelta en el programa.