jueves 13  de  agosto 2026
CASA BLANCA

EEUU revela que China utiliza unos 40 países para eludir aranceles

La práctica denunciada consiste en realizar el montaje final de los productos chinos en un país diferente para que no sean considerados como "hechos en China", afirma el documento

La política de aranceles del presidente Donald J. Trump ha dado un vuelco al comercio mundial.

La política de aranceles del presidente Donald J. Trump ha dado un vuelco al comercio mundial.

AFP.
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Unos cuarenta países, incluidos importantes socios comerciales de Washington, sirven como bases para reenviar productos chinos a Estados Unidos y de esta forma eludir aranceles, según un informe de la Casa Blanca publicado el jueves.

Entre los mencionados figuran los vecinos México y Canadá. También la Unión Europea, Taiwán, India, Japón, Corea del Sur y Vietnam.

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La práctica denunciada consiste en realizar el montaje final de los productos chinos en un país diferente para que no sean considerados como "hechos en China", afirma el documento.

Esto permite a las empresas enviar productos terminados a Estados Unidos desde países con aranceles aduaneros más bajos, según el gobierno estadounidense.

El informe destaca que alrededor de 40 países "presentan un alto riesgo de reenvío" de productos, al ver allí una "red que opera tanto en líneas de producción como en líneas logísticas".

Washington denuncia que esta práctica es ilegal, de acuerdo con los estatutos del comercio internacional.

"Desde hace años, China lleva a cabo una auténtica estafa mediante el reenvío de productos, enmascarando su origen durante el tránsito por unos 40 países, robándonos nuestro presupuesto en decenas de miles de millones de dólares", acusó el asesor comercial de Donald Trump Peter Navarro durante una rueda de prensa telefónica.

"Un motor chino en un sillón reclinable vietnamita sigue siendo un motor chino y es un trabajo estadounidense destruido. El presidente Trump ha prometido poner fin a esta confiscación mediante aranceles más altos y una frontera mejor protegida", añadió.

FUENTE: Con información de AFP.

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