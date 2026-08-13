jueves 13  de  agosto 2026
RECONOCIMIENTO

La Calle Ocho perpetúa legado de Lincoln Díaz-Balart en el corazón de Miami

El tramo comprendido entre la avenida 27 del suroeste y Brickell Avenue llevará el nombre honorífico del excongresista cubanoamericano. Familiares, dirigentes políticos y representantes comunitarios recordaron su amplio legado

Familiares, amistades y autoridades estatales, condales y municipales develan la señalización con el nombre de Lincoln Díaz-Balart para un extenso tramo de la Calle Ocho de Miami.

Familiares, amistades y autoridades estatales, condales y municipales develan la señalización con el nombre de Lincoln Díaz-Balart para un extenso tramo de la Calle Ocho de Miami.

D. CASTROPÉ
Diario las Américas | Daniel Castropé
Por Daniel Castropé

MIAMI.— En la misma Calle Ocho que recibió a generaciones de cubanos llegados al exilio, un tramo de la histórica vía llevará desde ahora el nombre de uno de sus más reconocidos defensores: el excongresista Lincoln Díaz-Balart.

Familiares, autoridades y representantes de la comunidad se congregaron este jueves en el Campus Eduardo J. Padrón del Miami Dade College para develar oficialmente la señal de “Congressman Lincoln Diaz-Balart Memorial Highway”.

Lee además
Primer día del curso 2026-2027 en Miami-Dade.
CURSO ESCOLAR

Primer día de clases en Miami-Dade: nervios, abrazos y menos alumnos
Electores ejercen su derecho en un recinto electoral en Florida.
DECISIÓN 2026

Votación anticipada entra en su etapa decisiva en Miami-Dade y Broward

La ceremonia se celebró el 13 de agosto, fecha en la que Díaz-Balart habría cumplido 72 años, y estuvo encabezada por la senadora estatal Ileana García y el comisionado de Miami Ralph “Rafael” Rosado, principales promotores del reconocimiento.

La denominación comprende la US 41/Southwest Eighth Street entre la avenida 27 del suroeste y Brickell Avenue. Se trata de un nombramiento honorífico que no modifica las direcciones postales ni sustituye el nombre oficial de la Calle Ocho.

Durante el acto también fueron entregadas proclamas del Condado Miami-Dade y de la Ciudad de Miami en reconocimiento a la trayectoria y el servicio público del dirigente cubanoamericano.

Proclama de la Ciudad de Miami para el nombramiento de un tramo de la Calle Ocho para honrar la memoria de Lincoln D&iacute;az-Balart

Proclama de la Ciudad de Miami para el nombramiento de un tramo de la Calle Ocho para honrar la memoria de Lincoln Díaz-Balart

Una calle ligada al exilio

El congresista federal Mario Díaz-Balart describió el homenaje a su hermano como un momento de gratitud, pero también de profunda reflexión familiar.

“Cuando uno piensa en la Calle Ocho, piensa en todo lo que simboliza: el lugar al que llegaron los cubanos, donde comenzaron a trabajar, pudieron prosperar y continuaron luchando por la libertad”, afirmó.

“Que ahora una parte tan importante de esta vía lleve el nombre de mi hermano representa para nosotros un profundo honor”, agregó Díaz-Balart, quien agradeció especialmente a García y Rosado por encabezar la iniciativa.

Por su parte, la excongresista Ileana Ros-Lehtinen recordó a Lincoln Díaz-Balart como un defensor incansable de “la democracia, la libertad, la justicia y los derechos humanos”, cuyo trabajo trascendió las fronteras de Cuba.

“Se hablará de Lincoln durante muchos años, porque ayudó a numerosas personas e impulsó leyes en favor de los derechos humanos que tuvieron un impacto positivo en todo el hemisferio”, expresó.

Entretanto, la senadora Ileana García sostuvo que el homenaje representa el reconocimiento a una figura vinculada no solamente con la comunidad cubana, sino también con miles de inmigrantes de otras nacionalidades.

“Él representa el corazón de la comunidad cubana, pero no solamente de la comunidad cubana, sino también de la nicaragüense y de muchas otras comunidades a las que ayudó”, señaló. “Haber designado con su nombre un tramo de una vía tan importante como la Calle Ocho ha sido un gran honor”.

La senadora estatal Ileana Garc&iacute;a

La senadora estatal Ileana García

Un legado de servicio

La presidenta del Miami Dade College, Madeline Pumariega, resaltó el simbolismo de realizar la ceremonia en la Pequeña Habana, donde el centro universitario mantiene la única presencia pública de educación superior del sector.

“Durante toda su vida luchó por la libertad de Cuba, pero aquí, en Estados Unidos, también fue un campeón de la democracia y de todos los inmigrantes”, manifestó Pumariega.

Entre los asistentes estuvieron igualmente el congresista Carlos Giménez, el comisionado condal Juan Carlos Bermúdez; la activista cubana Sylvia Iriondo; el recaudador de impuestos de Miami-Dade, Dariel Fernández, y el comisionado municipal Rolando Escalona.

Giménez resaltó la dupla de “luchadores por la libertad de Cuba” que integraban su hermano Lincoln e Ileana Ros-Lehtinen. Bermúdez recordó que conoció a Díaz-Balart antes de ingresar a la política, cuando trabajaba en respaldo de la oposición cubana.

“Nos ayudó enormemente en nuestra labor en Latinoamérica y dentro de Cuba, respaldando a la oposición en una época en la que hacerlo no era muy popular”, afirmó. “Nunca olvidó el país del que provenía”.

Para Iriondo, el excongresista fue un hombre capaz de honrar con igual entrega a Cuba y Estados Unidos.

“Lincoln fue un gran patriota, pero también un gran amigo”, dijo. “Jamás dejó de luchar por los valores de esta nación ni por la libertad del pueblo cubano”.

De la Legislatura a la Calle Ocho

La designación fue incorporada en la HB 987, aprobada por unanimidad por la Legislatura de Florida en 2025 y convertida en ley por el gobernador Ron DeSantis. Posteriormente, la Comisión de Miami adoptó la resolución R-25-0440, copatrocinada por Rosado, para respaldar el nombramiento y autorizar la instalación de la señalización correspondiente.

Lincoln Díaz-Balart nació en La Habana el 13 de agosto de 1954. Sirvió en la Cámara de Representantes de Florida, el Senado estatal y, entre 1993 y 2011, en la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

Su legado legislativo incluye su participación decisiva en la Ley Helms-Burton y la autoría de la Ley de Ajuste Nicaragüense y Ayuda Centroamericana (NACARA), que permitió regularizar el estatus migratorio de cientos de miles de personas.

Díaz-Balart falleció el 3 de marzo de 2025, a los 70 años. Desde ahora, su nombre permanecerá en la Calle Ocho, la vía que resume buena parte de la historia del exilio al que dedicó su voz y su servicio.

Temas
Te puede interesar

Retiran casi 30.000 libras de carne argentina distribuida en Florida

Mochilas, fotografías y nuevas ilusiones marcan el regreso a clases en Miami-Dade

Nace Fundación Pancita Feliz: una misión que transforma la manera en que las familias viven el neurodesarrollo

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La influencer y presentadora de televisión Chiky Bombom. 
POLÉMICA

Presentadora de Telemundo se disculpa al aire tras anunciar en redes despidos masivos

Cuba vuelve a ocupar un lugar prioritario dentro del análisis y las operaciones de inteligencia de Estados Unidos.
RÉGIMEN CUBANO

Cuba entra en el radar prioritario de la inteligencia de EEUU

La exdiputada y expresidenta de la Asamblea Nacional de Venezuela (2015), Dinorah Figuera (c), asiste a la última sesión de la mesa de diálogo este miércoles, en Caracas (Venezuela). 
VENEZUELA

Chavismo y oposición acuerdan renovar Tribunal Supremo de Justicia, al cierre de primer ciclo de diálogo

Estudiantes regresan a las aulas para el ciclo lectivo 2026-2027
REGRESO A CLASES

Miami-Dade inicia el curso escolar entre innovación y ajustes en la alimentación

La política de aranceles del presidente Donald J. Trump ha dado un vuelco al comercio mundial.
CASA BLANCA

EEUU revela que China utiliza unos 40 países para eludir aranceles

Te puede interesar

Captura de pantalla de un video publicado por el Comando Central de EEUU, en su cuenta de X @CENTCOM el 3 de marzo de 2026, en el que se muestra un ataque con drones como parte de la Operación Furia Épica.
Conflicto bélico

EEUU lanza primer grupo de trabajo multinacional de drones de ataque ante la guerra con Irán

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Familiares, amistades y autoridades estatales, condales y municipales develan la señalización con el nombre de Lincoln Díaz-Balart para un extenso tramo de la Calle Ocho de Miami.
RECONOCIMIENTO

La Calle Ocho perpetúa legado de Lincoln Díaz-Balart en el corazón de Miami

La influencer y presentadora de televisión Chiky Bombom. 
POLÉMICA

Presentadora de Telemundo se disculpa al aire tras anunciar en redes despidos masivos

Primer día del curso 2026-2027 en Miami-Dade.
CURSO ESCOLAR

Primer día de clases en Miami-Dade: nervios, abrazos y menos alumnos

La política de aranceles del presidente Donald J. Trump ha dado un vuelco al comercio mundial.
CASA BLANCA

EEUU revela que China utiliza unos 40 países para eludir aranceles