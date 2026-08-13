La Calle Ocho perpetúa legado de Lincoln Díaz-Balart en el corazón de Miami

Familiares, amistades y autoridades estatales, condales y municipales develan la señalización con el nombre de Lincoln Díaz-Balart para un extenso tramo de la Calle Ocho de Miami.

MIAMI. — En la misma Calle Ocho que recibió a generaciones de cubanos llegados al exilio, un tramo de la histórica vía llevará desde ahora el nombre de uno de sus más reconocidos defensores: el excongresista Lincoln Díaz-Balart.

Familiares, autoridades y representantes de la comunidad se congregaron este jueves en el Campus Eduardo J. Padrón del Miami Dade College para develar oficialmente la señal de “Congressman Lincoln Diaz-Balart Memorial Highway”.

La ceremonia se celebró el 13 de agosto, fecha en la que Díaz-Balart habría cumplido 72 años, y estuvo encabezada por la senadora estatal Ileana García y el comisionado de Miami Ralph “Rafael” Rosado, principales promotores del reconocimiento.

La denominación comprende la US 41/Southwest Eighth Street entre la avenida 27 del suroeste y Brickell Avenue. Se trata de un nombramiento honorífico que no modifica las direcciones postales ni sustituye el nombre oficial de la Calle Ocho.

Durante el acto también fueron entregadas proclamas del Condado Miami-Dade y de la Ciudad de Miami en reconocimiento a la trayectoria y el servicio público del dirigente cubanoamericano.

Proclama de la Ciudad de Miami para el nombramiento de un tramo de la Calle Ocho para honrar la memoria de Lincoln Díaz-Balart D. CASTROPÉ

Una calle ligada al exilio

El congresista federal Mario Díaz-Balart describió el homenaje a su hermano como un momento de gratitud, pero también de profunda reflexión familiar.

“Cuando uno piensa en la Calle Ocho, piensa en todo lo que simboliza: el lugar al que llegaron los cubanos, donde comenzaron a trabajar, pudieron prosperar y continuaron luchando por la libertad”, afirmó.

“Que ahora una parte tan importante de esta vía lleve el nombre de mi hermano representa para nosotros un profundo honor”, agregó Díaz-Balart, quien agradeció especialmente a García y Rosado por encabezar la iniciativa.

Por su parte, la excongresista Ileana Ros-Lehtinen recordó a Lincoln Díaz-Balart como un defensor incansable de “la democracia, la libertad, la justicia y los derechos humanos”, cuyo trabajo trascendió las fronteras de Cuba.

“Se hablará de Lincoln durante muchos años, porque ayudó a numerosas personas e impulsó leyes en favor de los derechos humanos que tuvieron un impacto positivo en todo el hemisferio”, expresó.

Entretanto, la senadora Ileana García sostuvo que el homenaje representa el reconocimiento a una figura vinculada no solamente con la comunidad cubana, sino también con miles de inmigrantes de otras nacionalidades.

“Él representa el corazón de la comunidad cubana, pero no solamente de la comunidad cubana, sino también de la nicaragüense y de muchas otras comunidades a las que ayudó”, señaló. “Haber designado con su nombre un tramo de una vía tan importante como la Calle Ocho ha sido un gran honor”.

La senadora estatal Ileana García D. CASTROPÉ

Un legado de servicio

La presidenta del Miami Dade College, Madeline Pumariega, resaltó el simbolismo de realizar la ceremonia en la Pequeña Habana, donde el centro universitario mantiene la única presencia pública de educación superior del sector.

“Durante toda su vida luchó por la libertad de Cuba, pero aquí, en Estados Unidos, también fue un campeón de la democracia y de todos los inmigrantes”, manifestó Pumariega.

Entre los asistentes estuvieron igualmente el congresista Carlos Giménez, el comisionado condal Juan Carlos Bermúdez; la activista cubana Sylvia Iriondo; el recaudador de impuestos de Miami-Dade, Dariel Fernández, y el comisionado municipal Rolando Escalona.

Giménez resaltó la dupla de “luchadores por la libertad de Cuba” que integraban su hermano Lincoln e Ileana Ros-Lehtinen. Bermúdez recordó que conoció a Díaz-Balart antes de ingresar a la política, cuando trabajaba en respaldo de la oposición cubana.

“Nos ayudó enormemente en nuestra labor en Latinoamérica y dentro de Cuba, respaldando a la oposición en una época en la que hacerlo no era muy popular”, afirmó. “Nunca olvidó el país del que provenía”.

Para Iriondo, el excongresista fue un hombre capaz de honrar con igual entrega a Cuba y Estados Unidos.

“Lincoln fue un gran patriota, pero también un gran amigo”, dijo. “Jamás dejó de luchar por los valores de esta nación ni por la libertad del pueblo cubano”.

De la Legislatura a la Calle Ocho

La designación fue incorporada en la HB 987, aprobada por unanimidad por la Legislatura de Florida en 2025 y convertida en ley por el gobernador Ron DeSantis. Posteriormente, la Comisión de Miami adoptó la resolución R-25-0440, copatrocinada por Rosado, para respaldar el nombramiento y autorizar la instalación de la señalización correspondiente.

Lincoln Díaz-Balart nació en La Habana el 13 de agosto de 1954. Sirvió en la Cámara de Representantes de Florida, el Senado estatal y, entre 1993 y 2011, en la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

Su legado legislativo incluye su participación decisiva en la Ley Helms-Burton y la autoría de la Ley de Ajuste Nicaragüense y Ayuda Centroamericana (NACARA), que permitió regularizar el estatus migratorio de cientos de miles de personas.

Díaz-Balart falleció el 3 de marzo de 2025, a los 70 años. Desde ahora, su nombre permanecerá en la Calle Ocho, la vía que resume buena parte de la historia del exilio al que dedicó su voz y su servicio.