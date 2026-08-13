Miami-Dade inicia el curso escolar entre innovación y ajustes en la alimentación

MIAMI.- Las Escuelas Públicas de Miami-Dade abrieron sus puertas este jueves para recibir a miles de alumnos en el comienzo del curso 2026-2027, marcado por nuevas ofertas académicas, modificaciones en el programa de alimentación y una mayor preocupación por la situación de algunas familias inmigrantes.

Durante la jornada previa, escuelas y autoridades locales organizaron actividades de bienvenida en distintos sectores del condado. Cientos de niños recibieron mochilas y útiles escolares gratuitos, conocieron a sus maestros y visitaron las aulas en las que pasarán los próximos meses.

El distrito pidió a los padres confirmar la matrícula, actualizar los contactos de emergencia, revisar las rutas de transporte y verificar que las vacunas y demás documentos requeridos estén al día. La aplicación móvil de las escuelas permite consultar horarios, calificaciones, menús, noticias y la ubicación de los autobuses en tiempo real.

Nuevos programas y uso de inteligencia artificial

Entre las novedades del curso se encuentran varios programas magnet. Booker T. Washington Senior High School estrena SpaceHUB, orientado a las áreas aeroespacial, robótica, ingeniería y manufactura. Miami Killian Senior High School incorpora SportsPLEX, con opciones relacionadas con medicina, tecnología, comunicación y administración deportiva.

También aumentará la oferta de educación preescolar y de programas basados en los modelos Reggio Emilia y Montessori.

El distrito ampliará además el uso de Google Gemini for Education. Según las autoridades escolares, la herramienta permitirá apoyar la creatividad, el pensamiento crítico y la solución de problemas, bajo la supervisión de los docentes.

Las reglas sobre teléfonos celulares se mantienen: los alumnos de primaria y secundaria intermedia no podrán utilizar ni exhibir dispositivos personales durante la jornada. En las escuelas superiores podrán usarlos fuera del horario de instrucción o cuando el maestro lo autorice con fines educativos.

Cambios en las comidas escolares

El inicio del curso también trae modificaciones importantes para las familias. Un total de 121 planteles continuará ofreciendo desayuno y almuerzo gratuitos a todos sus alumnos.

En las demás escuelas, los padres deberán completar una solicitud para determinar si sus hijos califican para comidas gratuitas o a precio reducido. El almuerzo a precio completo costará 4,20 dólares. Los estudiantes recibirán alimentación sin costo durante los primeros 30 días o hasta que se establezca su elegibilidad.

Los menores inscritos en programas como SNAP, TANF, Medicaid, Head Start, cuidado de crianza temporal o asistencia para personas sin vivienda conservarán el beneficio automático.

Mensaje para las familias inmigrantes

Las autoridades también intentan evitar que la incertidumbre migratoria afecte la asistencia. La reciente terminación del Estatus de Protección Temporal para haitianos ha generado inquietud entre padres y empleados del distrito.

“Los padres no deben dejar a sus hijos en casa. Por favor, llévenlos a la escuela”, expresó el superintendente José Dotres. El distrito aseguró que examina individualmente la situación de sus trabajadores y ofrecerá orientación a las familias que necesiten apoyo.