jueves 13  de  agosto 2026
Conflicto bélico

EEUU lanza primer grupo de trabajo multinacional de drones de ataque ante la guerra con Irán

El nuevo grupo, llamado Task Force Falcon Strike (Grupo de Trabajo Golpe de Halcón), usará drones de ataque unidireccionales con sistemas no tripulados

Captura de pantalla de un video publicado por el Comando Central de EEUU, en su cuenta de X @CENTCOM el 3 de marzo de 2026, en el que se muestra un ataque con drones como parte de la Operación Furia Épica.

Captura de pantalla de un video publicado por el Comando Central de EEUU, en su cuenta de X @CENTCOM el 3 de marzo de 2026, en el que se muestra un ataque con drones como parte de la "Operación Furia Épica".

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI — El Ejército estadounidense anunció este jueves su primer grupo multinacional de drones de ataque de la historia, que operará con los países aliados en las regiones en las que opera el Comando Central de Estados Unidos (Centcom) en Oriente Medio y Asia, en medio de la guerra con Irán.

El nuevo grupo, llamado Task Force Falcon Strike (Grupo de Trabajo Golpe de Halcón), usará drones de ataque unidireccionales con sistemas no tripulados desde el aire, la superficie del mar y el entorno submarino bajo la dirección de militares de Estados Unidos y socios regionales, indicó el Centcom en un comunicado.

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El organismo militar, con sede en Florida, apuntó que el lanzamiento del nuevo grupo de trabajo internacional ocurre nueve meses después de crear el Grupo de Trabajo Golpe de Escorpión (Task Force Scorpion Strike), el primer escuadrón del Ejército estadounidense para drones de ataque en Oriente Medio.

Entre sus hitos destacó que fuerzas estadounidenses usaron por primera vez en combate drones marítimos, que en julio atacaron un centro de mantenimiento para submarinos y barcos en Irán, además del primer lanzamiento de un dron de ataque aéreo desde un buque de guerra de la Marina de Estados Unidos en diciembre.

"La Task Force Falcon Strike ampliará el éxito de Scorpion Strike dada la tremenda innovación que está ocurriendo entre nuestros aliados y socios regionales", declaró el almirante Brad Cooper, comandante del Centcom.

Armas de guerra

El grupo multinacional surge mientras los drones son armas de guerra cada vez más frecuentes, como han mostrado los conflictos en Ucrania y Sudán, donde la ONU avisó en mayo que estas herramientas "se han convertido, por mucho, en la mayor causa de muertes civiles".

El Departamento de Guerra de Estados Unidos anunció en febrero la meta de conseguir 300.000 drones para 2027, con un coste de 2.300 a 5.000 dólares por cada uno, mientras que el presidente, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva en 2025 para 'Desatar el dominio estadounidense en drones', con medidas para acelerar su producción.

Los drones representan una alternativa menos costosa, mientras Trump reconoció la semana pasada la escasez de algunos tipos de armamento, aunque defendió que hay suficiente munición para mantener la guerra con Irán.

El Centcom no detalló aún qué naciones integrarán el nuevo grupo de trabajo, al indicar que está invitando a socios entre los 21 países de su área de responsabilidad en Medio Oriente y Asia.

"El Ejército de Estados Unidos cuenta con sólidas alianzas y amigos en la región. Somos colectivamente más fuertes cuando integramos y desplegamos nuevas capacidades juntos", comentó Cooper.

FUENTE: Con información de EFE

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