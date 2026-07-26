domingo 26  de  julio 2026
Fútbol

Inter Miami vence a Montreal sin Messi en el estreno de Casemiro

Inter Miami derrotó 1-0 al Montreal sin Lionel Messi, con debut de Casemiro y gol de Luis Suárez

Telasco Segovia #8 saluda a Casemiro #5 del Inter Miami CF tras el partido de la MLS entre el CF Montreal y el Inter Miami CF en el Estadio Saputo el 25 de julio de 2026 en Montreal, Quebec.&nbsp;

Telasco Segovia #8 saluda a Casemiro #5 del Inter Miami CF tras el partido de la MLS entre el CF Montreal y el Inter Miami CF en el Estadio Saputo el 25 de julio de 2026 en Montreal, Quebec. 

Minas Panagiotakis/Getty Images/AFP
Por Pedro Felipe Hernández

El Inter Miami mantuvo su gran momento en la MLS al derrotar 1-0 al CF Montreal este sábado en el Estadio Saputo, en un partido marcado por el debut del brasileño Casemiro y la ausencia de Lionel Messi, quien continúa de descanso en Argentina tras la Copa del Mundo.

El único gol del encuentro llegó al minuto 81, cuando el uruguayo Luis Suárez convirtió un penalti tras una dura falta sobre el delantero mexicano Germán Berterame dentro del área. El atacante tuvo que abandonar el terreno de juego en ambulancia debido a un fuerte golpe en la cabeza.

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Tras el partido, el entrenador Guillermo Hoyos confirmó que Berterame estaba consciente y evolucionaba favorablemente. El mexicano fue trasladado a un centro médico para realizarse estudios.

Con su tanto, Suárez amplió su excelente racha goleadora a seis goles en sus últimos tres encuentros y alcanzó nueve anotaciones en la presente temporada de la MLS.

Uno de los grandes atractivos del compromiso fue el estreno de Casemiro con la camiseta del Inter Miami. El experimentado mediocampista brasileño controló el ritmo del partido desde la mitad de la cancha y mostró el equilibrio que espera aportar al equipo.

"Estoy muy feliz. Solo tengo que dar las gracias a mis compañeros y al Inter Miami. Era donde quería estar", declaró Casemiro, quien también aseguró que su objetivo es fortalecer el aspecto defensivo para dar mayor libertad a los jugadores ofensivos.

Messi y Rodrigo De Paul volvieron a perderse un encuentro tras su participación en el Mundial, acumulando su segunda ausencia consecutiva.

El partido ofreció pocas emociones frente a las porterías. Daniel Ríos desperdició una clara oportunidad para Montreal, mientras que el venezolano Telasco Segovia estuvo cerca de adelantar a Miami con un potente disparo que se estrelló en el poste durante la segunda mitad.

Con este resultado, Inter Miami suma seis victorias consecutivas en la MLS y continúa muy cerca del liderato de la Conferencia Este. Antes de enfocarse en la defensa de su título de la Leagues Cup en agosto, el conjunto de Florida disputará un partido pendiente frente al Columbus Crew.

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