La marcha de las hoteleras internacionales en Cuba plantea interrogantes sobre el sector turístico

Personas caminan frente a un hotel de la cadena hotelera española Iberostar este miércoles, en La Habana, Cuba.

Personas caminan frente a un hotel de la cadena hotelera española Meliá, en La Habana, Cuba.

LA HABANA — El cese de la actividad de Meliá en Cuba, fruto de la presión de Estados Unidos, supone un parteaguas para la apuesta de las grandes hoteleras españolas en el país caribeño y plantea interrogantes sobre el futuro del sector turístico de la isla.

La decisión es el resultado de las medidas de Washington, que amenaza con sanciones secundarias a las empresas extranjeras radicadas en la isla, y de las dificultades para trabajar en Cuba, sumida desde hace más de seis años en una grave crisis estructural sin salida clara.

Desde esta jornada, Meliá deja de operar los hoteles que gestionaba en la isla (propiedad del Estado cubano), que eran 34 a principios de año pero que habían ido reduciéndose progresivamente en los últimos meses por la crisis energética, la falta de turistas y las sanciones de Estados Unidos.

Meliá comunicó este pasado martes que cesaba su actividad en Cuba ante las "notables dificultades" operativas, legales y económico-financieras en el país tras el bloqueo decretado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que imposibilitan "de hecho y de derecho" una "mínima estabilidad operativa".

Otras tres hoteleras abandonan la isla

La medida de Meliá sigue a las tomadas por los demás grandes operadores hoteleros internacionales en Cuba. La española Iberostar (18 hoteles), la canadiense Blue Diamond (60) y la indonesia Archipielago International (6) también han dejado totalmente los establecimientos que gestionaban en la isla.

La española Barceló, que tuvo dos hoteles en Cuba, tampoco opera ya en la isla.

Cuba fue desde los años 90 una gran apuesta de Meliá e Iberostar como un destino que combinaba la oferta de sol y playa en grandes establecimientos en régimen de todo incluido y los hoteles urbanos para el turismo histórico y cultural.

Estas hoteleras fueron de las primeras en entrar en Cuba tras la apertura de la isla al turismo internacional en medio de la grave crisis que siguió al hundimiento del bloque socialista en Europa oriental.

Futuro del sector

La salida de las mayores hoteleras plantea también serios interrogantes para el sector turístico cubano, que aprovechaba la capacidad de atracción de estas empresas y su experiencia en la gestión de establecimientos.

El sector se encontraba en crisis desde la pandemia, cuando las cifras de llegadas de turistas internacionales se derrumbaron fruto de las restricciones para contener el COVID-19 y desde entonces apenas se habían recuperado, en contraste con otros destinos equiparables en el Caribe.

Si en la época del "deshielo" con EEUU, Cuba llegó a registrar cerca de 4,7 millones y algo más de 4,2 millones de turistas en 2018 y 2019, respectivamente. La isla cerró 2025 con apenas 1,8 millones de visitantes extranjeros, la peor cifra en más de dos décadas, si se excluyen los años de la pandemia.

En comparación, en 2024 hubo 2,2 millones de visitantes y en 2023, 2,4 millones, según datos oficiales.

Caída en picada

Este 2026 es netamente peor. Cuba recibió en los cinco primeros meses del año 359.491 turistas internacionales, un 58,4 % menos que en el mismo período de 2025, tras un mayo con apenas 30.883 visitantes, según la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI).

El deterioro del servicio y la oferta por la crisis económica han afectado a los hoteles, pero el derrumbe del turismo en Cuba no se puede explicar sin la presión de EEUU, que ha puesto la diana en este sector crítico para la isla.

El bloqueo petrolero ha eliminado rutas aéreas esenciales y obligado a cerrar hoteles; las sanciones han incluido a empresas estatales del sector y provocado una desbandada de compañías internacionales, y quienes viajan a Cuba pierden la opción del visado rápido para Estados Unidos.

La evolución del turismo es fundamental para Cuba porque este sector es el principal aporte económico a su producto interno bruto (PIB) y una de las tres mayores fuentes de divisas del país, junto con las remesas y las misiones médicas.

La captación de dólares y euros es esencial para un país que, según Naciones Unidas, importa el 80 % de los bienes que precisa.

FUENTE: Con información de EFE