sábado 25  de  julio 2026
Turismo en picada

La marcha de las hoteleras internacionales en Cuba plantea interrogantes sobre el sector turístico

Las cifras de llegadas de turistas internacionales se derrumbaron por la pandemia y desde entonces apenas se habían recuperado, en contraste con otros destinos equiparables en el Caribe

&nbsp;Personas caminan frente a un hotel de la cadena hotelera española Meliá, en La Habana, Cuba.

 Personas caminan frente a un hotel de la cadena hotelera española Meliá, en La Habana, Cuba.

EFE
Personas caminan frente a un hotel de la cadena hotelera española Iberostar este miércoles, en La Habana, Cuba.&nbsp;

Personas caminan frente a un hotel de la cadena hotelera española Iberostar este miércoles, en La Habana, Cuba. 

EFE
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LA HABANA — El cese de la actividad de Meliá en Cuba, fruto de la presión de Estados Unidos, supone un parteaguas para la apuesta de las grandes hoteleras españolas en el país caribeño y plantea interrogantes sobre el futuro del sector turístico de la isla.

La decisión es el resultado de las medidas de Washington, que amenaza con sanciones secundarias a las empresas extranjeras radicadas en la isla, y de las dificultades para trabajar en Cuba, sumida desde hace más de seis años en una grave crisis estructural sin salida clara.

Lee además
Fidel y Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel.
POLÍTICA

EEUU acusa a Cuba de "infiltración y espionaje" de largo alcance
Los turistas llegan a Viñales, provincia de Pinar del Río, Cuba.
CRISIS ECONÓMICA

Meliá cesa definitivamente sus operaciones en Cuba

Desde esta jornada, Meliá deja de operar los hoteles que gestionaba en la isla (propiedad del Estado cubano), que eran 34 a principios de año pero que habían ido reduciéndose progresivamente en los últimos meses por la crisis energética, la falta de turistas y las sanciones de Estados Unidos.

Meliá comunicó este pasado martes que cesaba su actividad en Cuba ante las "notables dificultades" operativas, legales y económico-financieras en el país tras el bloqueo decretado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que imposibilitan "de hecho y de derecho" una "mínima estabilidad operativa".

Otras tres hoteleras abandonan la isla

La medida de Meliá sigue a las tomadas por los demás grandes operadores hoteleros internacionales en Cuba. La española Iberostar (18 hoteles), la canadiense Blue Diamond (60) y la indonesia Archipielago International (6) también han dejado totalmente los establecimientos que gestionaban en la isla.

La española Barceló, que tuvo dos hoteles en Cuba, tampoco opera ya en la isla.

Cuba fue desde los años 90 una gran apuesta de Meliá e Iberostar como un destino que combinaba la oferta de sol y playa en grandes establecimientos en régimen de todo incluido y los hoteles urbanos para el turismo histórico y cultural.

Estas hoteleras fueron de las primeras en entrar en Cuba tras la apertura de la isla al turismo internacional en medio de la grave crisis que siguió al hundimiento del bloque socialista en Europa oriental.

Futuro del sector

La salida de las mayores hoteleras plantea también serios interrogantes para el sector turístico cubano, que aprovechaba la capacidad de atracción de estas empresas y su experiencia en la gestión de establecimientos.

El sector se encontraba en crisis desde la pandemia, cuando las cifras de llegadas de turistas internacionales se derrumbaron fruto de las restricciones para contener el COVID-19 y desde entonces apenas se habían recuperado, en contraste con otros destinos equiparables en el Caribe.

Si en la época del "deshielo" con EEUU, Cuba llegó a registrar cerca de 4,7 millones y algo más de 4,2 millones de turistas en 2018 y 2019, respectivamente. La isla cerró 2025 con apenas 1,8 millones de visitantes extranjeros, la peor cifra en más de dos décadas, si se excluyen los años de la pandemia.

En comparación, en 2024 hubo 2,2 millones de visitantes y en 2023, 2,4 millones, según datos oficiales.

Caída en picada

Este 2026 es netamente peor. Cuba recibió en los cinco primeros meses del año 359.491 turistas internacionales, un 58,4 % menos que en el mismo período de 2025, tras un mayo con apenas 30.883 visitantes, según la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI).

El deterioro del servicio y la oferta por la crisis económica han afectado a los hoteles, pero el derrumbe del turismo en Cuba no se puede explicar sin la presión de EEUU, que ha puesto la diana en este sector crítico para la isla.

El bloqueo petrolero ha eliminado rutas aéreas esenciales y obligado a cerrar hoteles; las sanciones han incluido a empresas estatales del sector y provocado una desbandada de compañías internacionales, y quienes viajan a Cuba pierden la opción del visado rápido para Estados Unidos.

La evolución del turismo es fundamental para Cuba porque este sector es el principal aporte económico a su producto interno bruto (PIB) y una de las tres mayores fuentes de divisas del país, junto con las remesas y las misiones médicas.

La captación de dólares y euros es esencial para un país que, según Naciones Unidas, importa el 80 % de los bienes que precisa.

FUENTE: Con información de EFE

Temas
Te puede interesar

Iberostar y Barceló siguen a Meliá y liquidan sus negocios en Cuba tras sanciones de EEUU al MINTUR

Periodistas exiliados denuncian en Bogotá las dificultades de informar lejos de sus países

Melía, el primero y el último

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Lehigh es una comunidad de amplio crecimiento en Florida.
MIGRACIÓN INTERNA

Lehigh Acres gana terreno entre quienes ya no pueden comprar una casa en Miami

Fiscalía tiene su sede en la Corte Penal Internacional (CPI), en La Haya (Foto del 14 de marzo de 2025)
Crímenes

Venezuela anuncia su retiro "definitivo" de la Corte Penal Internacional; el organismo lanza advertencia

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump.
EEUU/ANáLISIS

Trump reclama acción ante la vulnerabilidad del sistema electoral

Aviones de Israel, Arabia Saudí y Bahréin, todos ellos aliados de EEUU y enfrentados a la República Islámica de Irán, escoltaron al bombardero estadounidense.
Conflicto bélico

¿Desplegaría EEUU bombardeos a "gran escala" nuevamente en Irán?

Helene Villalonga, presidenta de Amavex.
Florida

TPS para los venezolanos a un mes del doble sismo, el pedido desde Doral

Te puede interesar

En Venezuela, Jorge Rodríguez, a cargo del ministerio de Comunicación e Información suscribió las garantías electorales frente a la presidenta del CNE, Tibsay Lucena, para las elecciones de 2028.
VENEZUELA

Informe de la CIA abre interrogantes sobre transparencia en elecciones de 2004 y 2024

Por María Inés Lombardi
El presidente Donald Trump habla durante la Cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA) 2026 en el Waldorf Astoria en Washington, DC, el 24 de julio de 2026.
Cena de Corresponsales

Trump defiende la creación de un complejo subterráneo: "Lo estoy construyendo para el futuro"

 Personas caminan frente a un hotel de la cadena hotelera española Meliá, en La Habana, Cuba.
Turismo en picada

La marcha de las hoteleras internacionales en Cuba plantea interrogantes sobre el sector turístico

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump.
EEUU/ANáLISIS

Trump reclama acción ante la vulnerabilidad del sistema electoral

El periodista David Alandete, y la escritora Zoé Valdés. 
ENTREVISTA

David Alandete, de la trama rusa a Objetivo Venganza: "Cambió mi manera de observar el poder"