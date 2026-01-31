lunes 2  de  febrero 2026
CREATIVIDAD

María Paula Casas revela las claves para organizar eventos exitosos y destacar entre miles de convocatorias

“Los eventos dejaron de ser espacios pasivos donde la gente solo asiste y observa. Hoy las personas buscan participar, sentirse parte y salir transformadas de alguna manera”, afirmó la experta y fundadora de Plenah

María Paula Casas.

Cortesía
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Los eventos ya dejaron de ser espacios pasivos donde la gente solo asiste y observa. Hoy las personas buscan participar, sentirse parte y salir transformadas de alguna manera. Hay un cambio claro hacia experiencias más humanas, más íntimas y con intención.

Ya no se trata solo de producción, estética o entretenimiento, sino de cómo ese encuentro hace sentir a quien asiste. Los eventos ahora son una extensión de valores, propósito y comunidad.

En este sentido, la experta María Paula Casas explica cómo organizar un evento exitoso y destacar entre miles de convocatorias.

Tips para crear eventos con gran impacto

  1. Diseñar desde la intención y no solo desde la estética.
  2. Entender profundamente a quién va dirigido el evento y qué necesita sentir.
  3. Cuidar tanto los detalles invisibles como los visibles.
  4. Crear espacios donde las personas se sientan seguras de ser ellas mismas.
  5. Integrar momentos de pausa, conexión y presencia real.
  6. Priorizar la experiencia humana por encima del espectáculo.
  7. Diseñar encuentros que continúen viviendo en la memoria y no solo en las fotos.

María Paula Casas, fundadora de Plenah, una marca de wellness events design & planning basada en Miami, destaca la influencia de las redes sociales y del acceso a la información.

“Hoy las personas llegan a los eventos con más criterio, más referencias y más claridad sobre lo que buscan. Esto ha obligado a marcas y creadores a ser más auténticos. Ya no basta con que algo se vea bonito. Tiene que ser coherente, honesto y alineado con lo que se comunica afuera. Además, las redes han permitido que experiencias pequeñas, bien pensadas, tengan un impacto enorme y lleguen a miles de personas más allá del espacio físico”, explicó.

En la actualidad, María Paula se reconoce por su capacidad de diseñar experiencias que combinan intención, creatividad y significado. Que conectan profundamente con quienes participan. Su enfoque fusiona empatía, diseño y estrategia para crear eventos memorables y espacios de encuentro que invitan a la conexión humana y al bienestar emocional.

Plenah ha colaborado con marcas y organizaciones como Nike Wellness Collective, Crate & Barrel, SICLO, Givenchy Beauty, MIA Astral y Mimi Yoga, entre otros, diseñando eventos y experiencias que combinan identidad de marca, estética y propósito.

“Vivimos en una época de sobreestimulación, prisa y desconexión interna. Como respuesta natural, las personas buscan espacios que les permitan pausar, respirar y reconectar consigo mismas y con otros. Los eventos de bienestar y espiritualidad no son una moda, son una necesidad colectiva. Funcionan como refugios temporales donde el cuerpo, la mente y las emociones pueden sentirse sostenidos. Además, cada vez más personas entienden que el bienestar no es solo individual, sino algo que se cultiva en comunidad”, agregó la experta.

María Paula ha sido testigo de cómo un evento puede convertirse en un punto de inflexión. Personas que asistieron a experiencias de bienestar buscando claridad emocional, terminaron conectando con socios, ideas o proyectos que luego se transformaron en emprendimientos reales.

“De cada experiencia me llevo una lección clara: no todo tiene que estar absolutamente controlado para que un evento funcione. A veces los espacios, las decoraciones y las experiencias piden cambiar de rumbo, y cuando se permite fluir, el resultado puede ser incluso más potente. Muchos de los eventos que más han marcado a las personas nacieron precisamente de esa capacidad de adaptación, presencia y lectura del momento”, acotó.

