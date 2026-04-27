lunes 27  de  abril 2026
POLÉMICA

Megan Thee Stallion anuncia ruptura con Klay Thompson por presunta infidelidad

La rapera ganadora del Grammy público una serie de historias en las que aparentemente acusó al jugador de los Dallas Mavericks de engañarla

La rapera estadounidense Megan Thee Stallion actúa en la jornada del domingo 17 de abril de 2022 en Coachella.&nbsp;

La rapera estadounidense Megan Thee Stallion actúa en la jornada del domingo 17 de abril de 2022 en Coachella. 

AFP/ Valerie Macon
Por Jorgimar Gómez

MIAMI.- Megan Thee Stallion ha terminado su relación con Klay Thompson. La rapera ganadora del Grammy declaró a la revista People que decidió poner fin a su relación con el jugador de los Dallas Mavericks, varios meses después de que la hicieran pública.

"He tomado la decisión de terminar mi relación con Klay. La confianza, la fidelidad y el respeto son innegociables para mí en una relación, y cuando esos valores se ven comprometidos, no hay un camino real a seguir. Me estoy tomando este tiempo para priorizarme y seguir adelante con paz y claridad", declaró.

Su declaración llega después de que compartiera una publicación en sus historias de Instagram ese mismo día, en la que parecía acusar a Thompson de engañarla y afirmaba que necesitaba un "descanso" después de lidiar con él.

“Te sostuve durante tus horribles cambios de humor y la forma en la que me trataste durante tu temporada de baloncesto, ¿y ahora no sabes si puedes ser 'monógamo'?” escribió la rapera.

Romance

Aunque Megan no mencionó a Thompson en la publicación, la pareja ha hecho pública su relación, y la intérprete de Mamushi compartió varias fotos románticas con la estrella de la NBA en los últimos meses. A finales de marzo, publicó una selfie frente al espejo posando con la estrella de los Dallas Mavericks mientras él la abrazaba por la cintura.

Thompson le regaló a Megan un Bentley azul claro por su cumpleaños en febrero, y también celebraron la ocasión con unas vacaciones tropicales.

Megan y Thompson fueron vinculados por primera vez en el verano de 2025, y la pareja hizo su debut en la alfombra roja en la Gala Inaugural de la Fundación Pete & Thomas de la rapera en la ciudad de Nueva York. En el evento, Megan expresó con entusiasmo que Thompson era "la persona más amable que he conocido en mi vida".

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