Byron Donalds propone herramienta para calificar aseguradoras de Florida y reducir costo de pólizas

MIAMI.— El congresista federal Byron Donalds, principal aspirante republicano a suceder al gobernador Ron DeSantis en las elecciones de noviembre, presentó un sistema de evaluación de aseguradoras que pretende dar transparencia al mercado de seguros de propietarios de viviendas en Florida, al ofrecer en una sola herramienta digital información sobre precios, reclamaciones y desempeño de las compañías.

La propuesta, denominada “Insurer Scorecard” (Tarjeta de Evaluación del Asegurador), busca aliviar las elevadas primas que pagan los hogares del estado y, según su autor, convertiría a Florida en el primer estado del país en integrar esos tres indicadores en un único comparador público.

“Los floridanos necesitan un alivio frente a las tarifas exorbitantes de los seguros de propiedad. Los consumidores merecen saber cuánto cuesta un seguro y qué tan bien funciona antes de comprarlo”, afirmó Donalds durante el acto.

Modernización de la herramienta CHOICES

El plan contempla la modernización y el relanzamiento de CHOICES (Consumer HomeOwners Insurance Comparison Electronic System), el comparador estatal de tarifas de la Oficina de Regulación de Seguros de Florida (FLOIR), creado en 2007 bajo el nombre de shopandcomparerates.com.

En su versión actual, CHOICES ofrece únicamente promedios de tarifas anuales para tres perfiles de viviendas predefinidos en cada uno de los 67 condados del estado, y reconoce de manera explícita que la información tiene fines ilustrativos y no constituye un endoso a ninguna compañía.

Bajo la propuesta de Donalds, el tablero pasaría a clasificar a las compañías con métricas que hoy permanecen en la letra pequeña, como la frecuencia con la que aprueban reclamos y la rapidez con la que entregan los pagos a los propietarios afectados.

La iniciativa exigiría además que las aseguradoras estandaricen la forma en que reportan primas, aumentos de tarifas y resultados de reclamos, e incluiría medidas de cumplimiento contra las compañías que no se ajusten a los nuevos requisitos de transparencia.

El plan prevé asimismo una campaña estatal de divulgación para que los residentes aprendan a usar el comparador.

“Florida lideró al país en transparencia gubernamental con la Ley del Sol. Los seguros no deberían ser la última industria exenta de rendir cuentas”, sostuvo el precandidato.

Mercado bajo presión

El anuncio llega en un contexto en el que Florida figura entre los estados con las primas de seguros de propietarios más elevadas del país.

Datos del sector ubican el costo promedio anual del seguro de hogar en el estado en torno a los 3.390 dólares, muy por encima del promedio nacional, con cifras que pueden superar los 7.000 dólares en condados costeros del sur.

La salida de varias aseguradoras tras la sucesión de huracanes y los altos costos por litigios derivó, en años recientes, en un crecimiento sostenido de Citizens Property Insurance Corporation, la entidad estatal que opera como aseguradora de último recurso.

Donalds, que cursó dos décadas de carrera profesional en banca, finanzas y seguros en el suroeste de Florida y presidió el Subcomité de Seguros y Banca durante su paso por la Cámara estatal, ha hecho de la asequibilidad uno de los ejes de su campaña.

Apoyos clave

La presentación se realizó en el marco del recorrido “Defending the Florida Dream Tour”, una serie de actos en los que el aspirante republicano busca acercarse a votantes en distintos puntos del estado.

Acompañaron al congresista su colega en la Cámara federal Anna Paulina Luna, cuyo distrito incluye Treasure Island; la representante estatal Kim Berfield, y el recaudador de impuestos del condado de Pinellas, Adam Ross.

Donalds, que cuenta con el respaldo público del expresidente Donald Trump, encabeza con holgura los sondeos en la primaria republicana.