Gasolina en Florida baja a $3.94, Miami sigue entre las ciudades más caras

MIAMI.- El precio promedio de la gasolina en Florida registró una ligera caída esta semana y se ubicó en 3.94 dólares por galón, cinco centavos menos que la semana anterior, pese a que persiste la tensión internacional por el cierre del estrecho de Ormuz, una de las principales rutas por donde circula el petróleo mundial.

Según AAA–The Auto Club Group, el precio de la gasolina regular en el área metropolitana de Miami este lunes 27 de abril promedia los 3.99 dólares por galón. La gasolina de grado medio se vende en 4.42 dólares, mientras que la premium alcanza los 4.66 dólares por galón.

MÁS CARA Gasolina en Florida sigue subiendo y alcanza $4.19 por crisis en Irán

TENDENCIA ALCISTA Precio de gasolina en Florida alcanzó los $4.12 por conflicto con Irán

Sur de Florida mantiene los precios más altos

El sur de Florida continúa encabezando la lista de las áreas con el combustible más costoso del estado.

Las gasolineras más caras se encuentran en West Palm Beach-Boca Ratón, donde el galón de gasolina regular alcanza los 4.13 dólares, seguida de Gainesville y Fort Lauderdale, ambas con precios cercanos a los 4.00 dólares por galón.

Por el contrario, los conductores encuentran los precios más bajos en el norte del estado. Panama City registra el combustible más barato con 3.68 dólares por galón, seguida de Pensacola con 3.69 dólares y Crestview-Fort Walton Beach con 3.73 dólares.

Esta diferencia regional en los precios responde a factores logísticos, la demanda local, los costos de distribución y la dinámica de consumo en cada área metropolitana.

A nivel nacional, la gasolina promedia los 4.11 dólares por galón, siete centavos más cara que la semana anterior y 14 centavos por encima del precio registrado hace un mes.

El petróleo sigue presionando los precios

El precio del petróleo West Texas Intermediate (WTI), principal referencia en Estados Unidos, superó los 96 dólares por barril este lunes, mientras el estrecho de Ormuz permanece cerrado en medio del estancamiento de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán.

Este conflicto entra en su novena semana y continúa ejerciendo presión inflacionaria sobre los mercados energéticos, además de afectar las perspectivas de crecimiento global, según expertos de la Agencia Internacional de Energía.

El repunte del crudo ocurre en medio de las tensiones en Oriente Medio, especialmente en el estrecho de Ormuz, por donde transita aproximadamente el 20% del petróleo mundial.

En este contexto, los analistas advierten que aún es incierto cuánto tiempo podrá mantenerse la tendencia a la baja en el precio de la gasolina experimentado en las dos últimas semanas, debido a la persistente inestabilidad en esta vía marítima clave para el comercio energético global.

Consejos de AAA para ahorrar combustible

Ante este panorama de precios elevados, AAA recomienda a los conductores adoptar hábitos que permitan reducir el consumo de gasolina y aliviar el impacto en el bolsillo.

Entre las principales sugerencias está combinar diligencias para evitar viajes innecesarios, planificar mejor las rutas y conducir de forma moderada, evitando aceleraciones bruscas y frenazos repentinos que incrementan el gasto de combustible.

También aconseja reducir el peso innecesario dentro del vehículo, ya que esto mejora el rendimiento del motor, así como comparar precios mediante aplicaciones móviles para localizar las estaciones más económicas.

Además, en algunas gasolineras pagar en efectivo puede representar un ahorro adicional, ya que ciertos establecimientos aplican recargos cuando se utiliza tarjeta de crédito.

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