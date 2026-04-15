"Miami y la República Dominicana comparten una identidad cultural vibrante"

Miami es mucho más que una postal de atardeceres frente al mar. La ciudad ha demostrado ser un punto de encuentro donde confluyen culturas, historias y, por supuesto, buen cine en el Miami Film Festival , a donde llega la película dominicana Melodrama .

Con dirección de Andrés Farías , el filme no solo se presenta como una obra artística, sino como parte de un impulso más amplio para posicionar a la República Dominicana en el mapa cultural. La proyección, prevista para este viernes 17 de abril en el Silverspot Cinema de Downtown Miami, reúne a creadores e impulsores de esa apuesta, entre ellos la aerolínea Arajet , cuya participación responde a una estrategia que vincula conectividad y proyección de país.

Manuel Luna, Director de Comunicaciones de la compañía, ha buscado promover una narrativa que una la expansión y el posicionamiento internacional como parte del crecimiento de la marca. Como aseguró en una entrevista, la historia de la película aborda temas como el prejuicio, la dignidad y la valentía emocional, y conecta con una sensibilidad que trasciende fronteras.

“Más allá del contexto dominicano, Melodrama habla de algo profundamente universal: la necesidad de amar y de tomar decisiones propias, incluso cuando van en contra de lo que la sociedad espera de nosotros”, explicó Luna. “Más allá del contexto dominicano, Melodrama habla de algo profundamente universal: la necesidad de amar y de tomar decisiones propias, incluso cuando van en contra de lo que la sociedad espera de nosotros”, explicó Luna.

La participación en el reconocido Miami Film Festival representa una oportunidad de lujo para que el público se acerque al cine dominicano. No solo se trata de exhibir una película, sino de mostrar el avance de toda una industria que, en los últimos años, ha ganado visibilidad y galardones.

director - Cortesía El director Andrés Farías junto a dos actores de la película. Cortesía

“Cada vez que una película dominicana llega a un festival de esta magnitud, no solo representa una obra individual, sino a toda una industria en crecimiento”, indicó Luna. Para él, estos espacios permiten constatar el talento dominicano, así como las historias y la infraestructura del país.

Y es que Miami funciona como un escenario natural para traer esta cinta. La cercanía geográfica se combina con una profunda conexión cultural, alimentada por la diáspora dominicana, la música contagiosa y el intercambio constante entre ambas orillas.

“Miami y la República Dominicana comparten mucho más que cercanía geográfica; comparten una identidad cultural vibrante”, aseguró. Esa afinidad convierte a la ciudad en un punto de encuentro donde las historias dominicanas encuentran una audiencia diversa y receptiva.

El papel de Arajet dentro de esta dinámica resulta muy interesante. Más allá de facilitar el traslado de equipos y talento, la aerolínea se ubica como un vínculo que impulsa la circulación de historias.

“El apoyo de una aerolínea tiene un impacto muy concreto y, a la vez, simbólico. Facilita la movilidad de los proyectos, pero también envía un mensaje: que distintos sectores del país están apostando por el cine como herramienta de proyección cultural”, explicó.

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Esta visión se articula a través de alianzas con instituciones como la Dirección General de Cine (DGCine) y Lantica Studios, que han trabajado conjuntamente para fortalecer la presencia del cine dominicano en escenarios internacionales. La iniciativa ya ha tenido alcance en festivales como Toronto y ahora se consolida en Miami.

Asimismo, la República Dominicana continúa tomando fuerza como un destino atractivo no solo por su potencial turístico, sino también para la producción de películas, gracias a una combinación de incentivos, talento emergente y gran variedad de locaciones.

“Esa combinación abre muchas oportunidades tanto para producciones locales como internacionales”, sostuvo Luna, quien subrayó la importancia de la colaboración entre distintos sectores para sostener ese crecimiento.

En ese cruce entre cine, ciudades y conectividad, Melodrama se convierte en algo más que una película. La cinta es ese puente que nos enseña cómo las historias pueden viajar, unirnos y redefinir la imagen de un país a los ojos del mundo.