Rosalía aplaza conciertos en Miami y Orlando por emergencia familiar

La cantante española Rosalía tras ganar el premio a Artista Internacional del Año en los BRIT Awards 2026, en el Co-op Live Arena de Manchester, en Reino Unido.

MIAMI.- Rosalía aplazó los conciertos de la gira 'LUX Tour 2026' que tenía previstos esta semana en Miami y Orlando por "una emergencia familiar" según informó este jueves la empresa promotora.

"Debido a una emergencia familiar, Rosalía se ve obligada a posponer sus próximos conciertos en Miami y Orlando. Lamenta decepcionar a sus fans, pero las circunstancias no le han dejado otra opción", informó Live Nation Florida en redes sociales.

PREMIOS Rosalía triunfa en los Premios de la Academia de la Música

"Mientras el equipo de la gira gestiona el cambio de fechas, por favor conserven sus entradas. Próximamente habrá más información", agregó.

La artista española tenía programado actuar en el Kaseya Center de Miami el 4 y 6 de junio, mientras que estaría presente al Kia Center de Orlando el 8 de junio.

FUENTE: EFE