EEUU confirma segundo caso de un parásito devastador para el ganado

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos informó el viernes de la detección en Texas de un segundo caso de un parásito devastador para el ganado.

A comienzos de la semana se había detectado un primer caso que desencadenó una carrera contra el tiempo para frenar su propagación.

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El departamento "confirmó un segundo caso del gusano barrenador del Nuevo Mundo en un ternero de un mes en el condado de Zavala, Texas, a unos 9 kilómetros del primer caso", escribió en X una cuenta gubernamental dedicada al monitoreo del parásito.

Brote

Estados Unidos había erradicado el parásito en 1966, hasta un brote en el sur de Florida en 2017.

El gusano fue detectado el miércoles cerca de la frontera con México, un resurgimiento que inquieta a los ganaderos estadounidenses.

Este gusano es la larva de un tipo de mosca. Se alimentan de la carne de animales y causan lesiones severas y potencialmente mortales. Puede afectar al ganado, así como a animales salvajes, mascotas y humanos.

Luego del anuncio del primer caso, las autoridades anunciaron varias medidas, incluida la creación de una zona de cuarentena de 20 kilómetros alrededor de la granja donde se detectó el primer caso.

El gobernador de Texas, Greg Abbott, emitió una "declaración de desastre a nivel estatal" tarde el viernes.

Canadá, de su lado, prohibió temporalmente la entrada al país de cualquier ganado que hubiera estado en Texas en los últimos 21 días, informó su Agencia de Inspección de Alimentos en un comunicado de prensa.

Según el Departamento de Agricultura, la lucha contra el parásito podría costar 1.800 millones de dólares solo en Texas.

FUENTE: Con información de AFP