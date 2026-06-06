sábado 6  de  junio 2026
ALERTA

EEUU confirma segundo caso de un parásito devastador para el ganado

Este parásito alimentan de la carne de animales y causa lesiones severas y potencialmente mortales. Puede afectar a animales salvajes, mascotas y humanos

Vacas comiendo pasto.

Vacas comiendo pasto.

Pixabay
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos informó el viernes de la detección en Texas de un segundo caso de un parásito devastador para el ganado.

A comienzos de la semana se había detectado un primer caso que desencadenó una carrera contra el tiempo para frenar su propagación.

Lee además
Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel. 
CUBA

El dictador Raúl Castro reaparece en público por su cumpleaños tras la imputación de EEUU
El candidato presidencial colombiano, el derechista Abelardo de la Espriella, del movimiento político Defensores de la Patria, y el senador de extrema izquierda Iván Cepeda, del partido Pacto Histórico, de Gustavo Petro.
POLÍTICA

Colombia: La nación evita convertirse en una sucursal del chavismo

El departamento "confirmó un segundo caso del gusano barrenador del Nuevo Mundo en un ternero de un mes en el condado de Zavala, Texas, a unos 9 kilómetros del primer caso", escribió en X una cuenta gubernamental dedicada al monitoreo del parásito.

Brote

Estados Unidos había erradicado el parásito en 1966, hasta un brote en el sur de Florida en 2017.

El gusano fue detectado el miércoles cerca de la frontera con México, un resurgimiento que inquieta a los ganaderos estadounidenses.

Este gusano es la larva de un tipo de mosca. Se alimentan de la carne de animales y causan lesiones severas y potencialmente mortales. Puede afectar al ganado, así como a animales salvajes, mascotas y humanos.

Luego del anuncio del primer caso, las autoridades anunciaron varias medidas, incluida la creación de una zona de cuarentena de 20 kilómetros alrededor de la granja donde se detectó el primer caso.

El gobernador de Texas, Greg Abbott, emitió una "declaración de desastre a nivel estatal" tarde el viernes.

Canadá, de su lado, prohibió temporalmente la entrada al país de cualquier ganado que hubiera estado en Texas en los últimos 21 días, informó su Agencia de Inspección de Alimentos en un comunicado de prensa.

Según el Departamento de Agricultura, la lucha contra el parásito podría costar 1.800 millones de dólares solo en Texas.

FUENTE: Con información de AFP

Temas
Te puede interesar

La Esquinita de Reme

Nuevas sanciones de EEUU atacan a la industria de hidrocarburos en Irán

Embajador de EEUU en Turquía confirma visados para jugadores iraníes en el Mundial

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Capitolio estatal de Florida. 
PAGAR MENOS

Florida aprueba rebaja histórica de impuestos y la lleva a referendo

Melanie Lauren Hyer y Ryan Charles Whiten.
INVESTIGACIONES

Hombre señalado por homicidio-suicidio de Doral Isles habría amenazado a su expareja muchas veces

El jefe del Gobierno de España, Pedro Sánchez 
INFORME

Israel acusa a Pedro Sánchez de financiar dos de cuatro ONG que canalizan fondos para el terrorismo

El delantero francés Kylian Mbappé (número 10) y el delantero francés Michael Olise (número 17) calientan antes del partido amistoso internacional entre Francia y Costa de Marfil, previo al Mundial de Fútbol de 2026, en el Estadio de la Beaujoire en Nantes, al oeste de Francia, el 4 de junio de 2026
Fútbol

Michael Olise, el galáctico de 150 millones que Florentino Pérez quiere llevar al Real Madrid

Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel. 
CUBA

El dictador Raúl Castro reaparece en público por su cumpleaños tras la imputación de EEUU

Te puede interesar

Papa León XIV llegó a España este sábado 6 de junio y desbordó simpatía durante su recorrido por las calles de Madrid.   
VISITA OFICIAL

Papa León XIV en España destaca compromiso por el derecho internacional y la paz

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Melanie Lauren Hyer y Ryan Charles Whiten.
INVESTIGACIONES

Hombre señalado por homicidio-suicidio de Doral Isles habría amenazado a su expareja muchas veces

El jefe del Gobierno de España, Pedro Sánchez 
INFORME

Israel acusa a Pedro Sánchez de financiar dos de cuatro ONG que canalizan fondos para el terrorismo

Ilustración fotorrealista de una vivienda en La Habana sin electricidad.
CUBA

Tener la casa iluminada es cada vez un lujo mayor

Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel. 
CUBA

El dictador Raúl Castro reaparece en público por su cumpleaños tras la imputación de EEUU