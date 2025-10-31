viernes 31  de  octubre 2025
Mike McDaniel estalla tras otra derrota de Dolphins: “Tenemos que hacer el trabajo y hoy no lo hicimos”

El entrenador de los Miami Dolphins, Mike McDaniel, mostró su frustración tras la derrota 28-6 ante los Baltimore Ravens. Los errores y la falta de ejecución volvieron a condenar al equipo

El entrenador en jefe Mike McDaniel de los Miami Dolphins observa el tercer cuarto contra los Carolina Panthers en el partido en el Bank of America Stadium el 5 de octubre de 2025 en Charlotte, Carolina del Norte.&nbsp;

El entrenador en jefe Mike McDaniel de los Miami Dolphins observa el tercer cuarto contra los Carolina Panthers en el partido en el Bank of America Stadium el 5 de octubre de 2025 en Charlotte, Carolina del Norte. 

Grant Halverson/Getty Images/AFP
Por Pedro Felipe Hernández

La paciencia de Mike McDaniel parece estar llegando al límite. El entrenador de los Miami Dolphins no ocultó su frustración tras la dura caída 28-6 ante los Baltimore Ravens, un resultado que dejó al equipo con marca de 2-7 y volvió a exponer los mismos errores que han definido su temporada.

“Sí, apesta. Creo que es una fórmula bastante simple: a los fanáticos les gusta ganar,” dijo McDaniel visiblemente molesto. “Nuestra responsabilidad es hacer el trabajo y darles algo que disfrutar, y hoy no lo hicimos.”

El entrenador de los Dolphins de Miami, Mike McDaniel, ha sido objeto de innumerables críticas en lo que va de la presente temporada.
El mariscal de campo de los Dolphins de Miami, Tua Tagovailoa, calienta antes de un partido, el 18 de septiembre de 2025.
El equipo venía de una convincente victoria 34-10 sobre Atlanta, pero en casa volvió a autodestruirse con pérdidas de balón, penales innecesarios y errores mentales que costaron puntos. Un fumble dentro de su zona roja, una colisión entre defensores que regaló un touchdown, y una falsa salida en una cuarta oportunidad clave fueron algunos de los fallos que enfurecieron al técnico.

“No fue por falta de esfuerzo,” añadió McDaniel. “Pero en los momentos críticos de ejecución volvimos a quedarnos cortos. Eso es lo que te impide ganar.”

La tensión en Miami se sintió también en las gradas. Aunque no apareció el avión con el cartel pidiendo el despido de McDaniel que había sobrevolado partidos anteriores, los abucheos se intensificaron conforme los Ravens ampliaban su ventaja en la segunda mitad.

McDaniel explotó especialmente tras una penalización del liniero Larry Borom, que arruinó una jugada preparada para una cuarta oportunidad en zona de gol.

“Era exactamente la defensa que esperábamos. Teníamos la jugada lista, pero ese tipo de errores son los que te cuestan partidos. Y eso es totalmente controlable,” dijo con frustración.

A pesar de dominar la posesión del balón en la primera mitad (18:59) y superar a Baltimore en yardas (226-108), los Dolphins solo lograron dos goles de campo. Mientras tanto, Lamar Jackson capitalizó los errores de Miami con cuatro pases de touchdown en su regreso tras una lesión.

“Tuvimos una conversación muy sincera después del partido,” comentó Tua Tagovailoa. “Tenemos que reagruparnos y volver el lunes listos para trabajar.”

Pero la realidad es clara: los Dolphins siguen hundidos, y su entrenador ya no oculta el cansancio de repetir las mismas palabras semana tras semana.

