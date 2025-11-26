miércoles 26  de  noviembre 2025
Al menos 13 muertos en el incendio de un complejo residencial de Hong Kong

Las llamas devoraron los andamios de bambú de al menos tres bloques de apartamentos en Tai Po, un distrito del norte de Hong Kong, antes de extenderse a otras partes del complejo residencial de Wang Fuk Court

Una densa columna de humo y llamas se elevan durante un gran incendio en el complejo residencial Wang Fuk Court, en el distrito Tai Po de Hong Kong, el 26 de noviembre de 2025. &nbsp;

Una densa columna de humo y llamas se elevan durante un gran incendio en el complejo residencial Wang Fuk Court, en el distrito Tai Po de Hong Kong, el 26 de noviembre de 2025.

 

PETER PARKS / AFP

HONG KONG.- Al menos tres personas murieron este miércoles en un incendio ocurrido en un complejo residencial de Hong Kong, informó un funcionario local a la AFP.

"El Departamento de Bomberos atendió a un total de 28 víctimas, nueve de las cuales fueron declaradas muertas en el lugar del accidente. Otras seis fueron trasladadas al hospital en estado grave y cuatro de ellas fallecieron posteriormente", declaró Chou Wing-yin, del servicio de bomberos, en una rueda de prensa.

El presidente de Taiwán, Lai Ching-te, ofrece una conferencia de prensa sobre el Plan de Acción para la Salvaguardia de la Taiwán Democrática y la Seguridad Nacional en el edificio de la Oficina Presidencial en Taipéi el 26 de noviembre de 2025.
Taiwán buscará aumentar su gasto en Defensa y preparar al ejército ante amenaza de China
ARCHIVO - Un buque de mercancía navega hacia el océano Pacífico después de atravesar el Canal de Panamá, visto desde Ciudad de Panamá, el 3 de agosto de 2023.
China participa en proceso para la construcción de dos nuevos puertos en canal de Panamá

Un balance anterior del gobierno hongkonés daba cuenta de al menos cuatro muertos.

Según un medio local, entre los fallecidos hay un bombero.

Las llamas devoraron los andamios de bambú de al menos tres bloques de apartamentos en Tai Po, un distrito del norte de Hong Kong, antes de extenderse a otras partes del complejo residencial de Wang Fuk Court.

En las imágenes en vivo podían verse columnas de humo sobre los edificios de viviendas.

Las autoridades tuvieron que cerrar segmentos de una autovía cercana, mientras los bomberos seguían luchando contra el incendio al caer la noche.

FUENTE: Con información de AFP

