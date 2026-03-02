Las aerolíneas sufren fuertes descensos en Bolsa por el ataque de EEUU e Israel a Irán

NUEVAYORK. Las principales aerolíneas sufrieron este lunes fuertes pérdidas en los mercados tras el ataque de Estados Unidos e Israel, este domingo 1 de marzo, a Irán, ya que a la cancelación de rutas por el cierre del espacio aéreo se suma el repunte del precio del petróleo, de más de 6 %.

Al cierre del mercado en Europa, las aerolíneas figuraban entre las empresas con mayores caídas en Bolsa .

Las mayores reducciones de la jornada las protagonizaron las compañías nórdicas Norse Atlantic ASA, que se desplomó 12,24 %; y Finnair, que cedió 11,03 %.

Por su parte, Air France KLM perdió el 9,43 %; Aegean Airlines, el 7 %; IAG, el 4,72 %; y Lufthansa, el 4,05 %

Ryanair fue la que menos ha retrocedido, un 1,57 %.

Al cierre de Wall Street, Frontier Group Holding se devaluó 9 %, a la par que Air Canada cedió 6,7 %; IAG, en su cotización americana, 5,9 %; American Airlines Group, 4,2 %; y JetBlue Airways, 5,8 %.

Con pérdidas menos elevadas se encontraban United Airlines Holdings (-2,9 %), Delta Air Lines (-2,2 %), Southwest Airlines (-2 %) y Alaska Air Group (-1,6 %).

Las compañías europeas y estadounidenses seguían así la tendencia marcada de madrugada en el cierre de los mercados asiáticos y de las antípodas, donde la australiana Qantas perdió 5,43 % y la neozelandesa Air New Zealand, 0,90 %.

En Japón, Japan Airlines (JAL) retrocedió 5,89 %, y en China todas las aerolíneas sufrieron un duro castigo que alcanzó el 8,33 % para China Southern; el 7,93 % para China Eastern; el 4,13 % para Cathay Pacific y el 3,69 % para Air China.

La taiwanesa EVA Air perdió 4,47 %, en tanto que Singapore Airlines retrocedió 4,74 %; Korean Air, la excepción a la regla, concluyó su sesión completamente plana, y la turca Turkish Airlines retrocedió 5,20 %.

El peor momento para las aerolíneas

Como apunta el analista de IG Sergio López, las ventas obedecen al encarecimiento del combustible y a las cancelaciones, que comprimen márgenes "en el peor momento", ya que las aerolíneas son negocios "que se rompen" cuando el combustible sube y la demanda cae al mismo tiempo.

Al contexto, se agrega que la Guardia Revolucionaria iraní advirtió este lunes de que no dejarán pasar "ni una gota de petróleo" por el estrecho de Ormuz y que prenderán fuego a cualquier barco que intente cruzar por esa vía estratégica.

"Prenderemos fuego a cualquier barco que intente cruzar el estrecho de Ormuz", aseguró el general de brigada, Ebrahim Yabari, en una entrevista en la televisión estatal iraní acerca del estratégico paso por donde transita el 20 % del crudo mundial.

Irán ha atacado con misiles y drones a varios países del Golfo Pérsico ya sea porque en sus territorios existan bases militares o porque haya contingentes de fuerzas estadounidenses.

El barril de petróleo Brent escaló hoy un 6,68 %, mientras que el petróleo intermedio de Texas (WTI) cerró con un alza de 6,28 %, hasta 71,23 dólares el barril.

A todo esto, hay que sumar las suspensiones debidas al cierre de los espacios aéreos y a la prudencia, de modo que las grandes aerolíneas asiáticas de China, India, Singapur o Japón cancelaron sus conexiones con Medio Oriente, punto intermedio frecuente de rutas hacia Europa y otros lugares.

El analista de IG explica que el transporte aéreo suma "dos impactos simultáneos", el riesgo operativo por espacios aéreos cerrados y el sobrecosto de rutas más largas con mayor consumo de combustible.

No obstante, López cree que el mercado ya ha penalizado bastante a estas compañías, de modo que, si el conflicto se resuelve en semanas, cabe esperar un rebote rápido.

FUENTE: Con información de EFE