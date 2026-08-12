miércoles 12  de  agosto 2026
MIGRACIÓN ILEGAL

Gobierno español asegura rechazo a migración irregular en su territorio

España implementa medidas de protección tanto en Ceuta como Melilla ante el llamamiento en redes sociales para una entrada masiva de ilegales para este sábado

Ministro español del Interior, Fernando Grande-Marlaska (Redes Sociales)

Ministro español del Interior, Fernando Grande-Marlaska (Redes Sociales)

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MADRID.- El ministro español del Interior, Fernando Grande-Marlaska, aseguró este miércoles que, en colaboración con Marruecos, se impedirá cualquier intento de entrada masiva de migrantes a la ciudad fronteriza de Ceuta y advirtió que en España "no hay sitio para aquellos que quieran entrar de una forma irregular y violentando la ley”.

Grande-Marlaska hizo las afirmaciones al ser interrogado por el llamamiento en redes sociales para una entrada masiva a esa ciudad española el próximo sábado, día 15, dos semanas después de que unas 80,000 personas entraran a nado desde Marruecos, a través del espigón fronterizo, aunque la inmensa mayoría regresó a las pocas horas.

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El ministro indicó que su departamento trabaja para prevenir cualquier situación como la vivida el pasado 30 de julio y subrayó que Marruecos lo hace “de una forma relevante” y que está implementando, como “siempre lo ha hecho, pero aún más”, los medios de protección de la frontera tanto en Ceuta como en Melilla, ciudad también fronteriza con ese país.

Explicó que se monitorean todas las redes sociales, con un importante trabajo de los servicios de Información e intercambiando datos con Marruecos, y fue tajante al recalcar la “lealtad” de ese país para hacer frente a la inmigración irregular.

Precisó que quienes entren de forma irregular “evidentemente no van a ser trasladados a la península” y no van a poder acceder “a ningún tipo de protección”.

A los migrantes que traten de eludir los controles les recordó que van a poner en riesgo sus vidas, como se demostró el 30 de julio (al menos 82 de ellos murieron, según el Instituto de Medicina Legal de Ceuta).

“Hacer ese camino no es un camino de futuro, es un camino trágico y un camino que al final les va a devolver al lugar donde salieron, tristemente", enfatizó el ministro.

Más de 400 expedientes de protección internacional

Respecto a las peticiones de protección internacional de migrantes que se quedaron en Ceuta tras la entrada masiva, el ministro cifró en más de 400 los expedientes ya abiertos, que se tramitarán conforme a la ley.

Pero señaló que dio una orden “muy clara” a las fuerzas de seguridad para que aquellos inmigrantes irregulares que se estén involucrando en actos delictivos en Ceuta y sean detenidos, se pida autorización judicial para su expulsión inmediata, como permite la ley española.

Sobre los menores que permanecen en la ciudad —más de 1,400— afirmó que trabajan en la aplicación de la ley y “aquellos menores que deban de ser retornados, serán retornados, y aquellos que no lo deban de ser”, por ejemplo, porque no haya autorizaciones de la Fiscalía, “no podrán serlo”

En referencia al informe preliminar del Consejo de Derechos Humanos de Marruecos, que acusaba a la policía española de haber infligido malos tratos a los inmigrantes que entraron, Grande-Marlaska dijo que la Guardia Civil y la Policía trabajan con total respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales.

FUENTE: Con información de EFE

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