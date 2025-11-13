jueves 13  de  noviembre 2025
EDUCACIÓN

Corea del Sur suspende vuelos para no perturbar los exámenes de ingreso a la universidad

Esta temida prueba, conocida localmente como "Suneung", es esencial para ingresar en las mejores instituciones educativas y se considera ampliamente como la puerta de entrada a la movilidad social, la seguridad económica e incluso un buen matrimonio

AFP

SEÚL.- Corea del Sur celebra este jueves los exámenes de ingreso a la universidad, y como ya es tradición para no desconcentrar a los alumnos, varios vuelos serán suspendidos, la bolsa abrió una hora más tarde y los padres acuden a orar por buenos resultados.

Esta temida prueba, conocida localmente como "Suneung", es esencial para ingresar en las mejores instituciones educativas y se considera ampliamente como la puerta de entrada a la movilidad social, la seguridad económica e incluso un buen matrimonio.

Con tanto en juego, el gobierno surcoreano no se arriesga mientras los estudiantes, con cara de ansiedad, se despiden de sus padres en lo que muchos consideran el día más importante de su vida adolescente.

Las autoridades impusieron una prohibición nacional de 35 minutos a los vuelos durante la prueba de comprensión auditiva de inglés, excepto en casos de emergencia, mientras que los bancos y las oficinas públicas pidieron a sus trabajadores que empiecen una hora más tarde para evitar el tráfico en las carreteras.

Un total de 140 vuelos, incluidos 75 internacionales, se reprogramarán entre las 13H05 y las 13H40 debido al examen, informó el Ministerio de Transporte a la AFP.

"Estoy muy nervioso, pero como me he preparado mucho, lo daré todo", dijo Kim Min-jae, de 18 años, al entrar en un centro de exámenes en Seúl.

Aseguró que sus padres estaban "aún más nerviosos" que él cuando salió de casa. "Intentaron asegurarse de que tuviera todo", contó sonriendo.

Los videos de la policía llevando a los estudiantes que llegan tarde a las salas de examen también se han convertido en algo habitual cada año.

Para la prueba de este jueves, más de 550.000 alumnos se inscribieron, aunque la participación suele ser ligeramente inferior.

Después de llevar a sus hijos a los centros de examen, los padres suelen visitar templos para orar por buenos resultados.

"Voy a ir a un templo budista cerca de mi casa para rezar junto con otras madres durante las horas del examen", dijo a la AFP Han Yu-na, una madre de 50 años.

FUENTE: Con información de AFP

