lunes 2  de  marzo 2026
Wall Street

Empresas de defensa suben en bolsa ante la ofensiva de EEUU e Israel contra Irán

La operación Furia Épica, nombre con el que el Pentágono bautizó al operativo conjunto con Israel, busca "desmantelar el aparato de seguridad del régimen iraní

Imgen del piso de remate en la Bolsa de Nueva York.

CHARLY TRIBALLEAU/AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

NUEVA YORK — Las empresas de defensa subían este lunes en las bolsas internacionales por la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán, pese a la volatilidad que ha provocado en los mercados en general debido a la incertidumbre por la posible extensión del conflicto.

Estados Unidos e Israel iniciaron el sábado 28 de febrero una serie de ataques conjuntos contra Irán, en los que fueron ultimados el supremo lìder de Irán, Alí Jamenei, en el poder desde 1989, y buena parte de la cúpula militar de la República Islámica con lo que suman 48 los eliminados.

La operación Furia Épica, nombre con el que el Pentágono bautizó al operativo conjunto con Israel, busca "desmantelar el aparato de seguridad del régimen iraní, dando prioridad a los lugares que suponen una amenaza inminente", según el comando.

Los ataques se concentran en centros de mando y cuarteles generales, así como bases de misiles y equipamiento de la Armada iraní.

Alza de contratistas gubernamentales

A media sesión en Wall Street, destacaban las subidas de las contratistas gubernamentales Palantir (6,5 %), Karman (6,5 %), Ondas (6,7 %), Leonardo DRS (4 %) y Northrop Grumman (4 %).

También ascendían, de manera más moderada, RTX (3,7 %), Lockheed Martin (2,1 %), Kratos (3,8 %) Raytheon (3,6 %), L3Harris (2,5 %) y General Dynamics (1,27 %).

Por contra, caía con fuerza AeroVironment (-19 %), revirtiendo una fuerte subida al inicio de la jornada, pese a haber cerrado la semana pasada un contrato de 186 millones de dólares con el Departamento de Defensa.

El fondo indexado iShares U.S. Aerospace and Defense ETF subía hoy un 2,31 %, pero se ha disparado cerca del 60 % en el último año, y la mitad del incremento se ha producido desde junio de 2025, cuando EEUU bombardeó instalaciones nucleares iraníes.

En Wall Street, la volatilidad subía cerca del 7 % hoy, medida por el índice Vix, y los indicadores oscilaban entre las pérdidas y las ganancias, aunque el Nasdaq, en el que cotizan muchas de las empresas de defensa, se mantenía en verde.

Según analistas de JPMorgan Chase citados por medios económicos, algunas empresas europeas de defensa con exposición al mercado de EEUU también pueden beneficiarse del conflicto en Oriente Medio y subían hoy, como la británica BAE Systems (4,29 %).

FUENTE: Con información de EFE

