Hungría abrió sus fronteras por etapas durante la noche para tratar de aliviar la presión de los europeos del este varados en Austria que intentaban regresar a sus países. Los ciudadanos búlgaros pudieron cruzar en caravanas rigurosamente vigiladas y luego fue el turno de los rumanos.

Pero el miércoles por la madrugada, del lado austríaco, se formaron filas de hasta 28 kilómetros de camiones y 14 kilómetros de autos al entrar nuevamente en vigor las normas que solo permitían el paso de húngaros o de camiones de transporte.

Los gobernantes de la Unión Europea tratan de mantener la circulación de alimentos, suministros médicos y otros bienes esenciales, pero las fronteras están atascadas. También tratan de encontrar la manera de permitir que los trabajadores agrarios estacionales, necesarios para mantener en marcha la producción de alimentos, puedan cruzar las fronteras.

En todo el mundo los países se debatían con problemas similares. Estados Unidos y Canadá estudian una prohibición mutua de viajes no esenciales entre ambos.

En el sureste asiático, la calzada entre Malasia y el centro financiero regional Singapur estaba desierta, mientras que Filipinas anuló una orden que daba a los extranjeros 72 horas de plazo para partir de una parte importante de su isla principal.

El gobierno del presidente Donald Trump estudiaba un plan para el regreso inmediato a México de todas las personas que crucen la frontera sur sin autorización, dijeron dos funcionarios a The Associated Press bajo la condición de anonimato porque el plan aún no se ha concretado.

El coronavirus ha llegado a la totalidad de los estados, incluso la lejana Hawai. El gobernador de Nevada, donde se encuentra Las Vegas, ordenó el cierre de los casinos durante un mes.

Estados Unidos, Gran Bretaña y Holanda anunciaron paquetes de rescate de cientos de miles de millones de dólares, y Venezuela, frecuente crítico del Fondo Monetario Internacional, solicitó un préstamo de 5.000 millones de dólares.

En Bruselas, la presidente de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo que la decisión de prohibir el ingreso de la mayoría de los extranjeros a la UE durante 30 días se tomó de manera “unánime y unificada”.

Al presente se han recuperado 82.000 personas, principalmente en China. El virus sólo provoca síntomas leves o moderados para la mayoría de la gente, como fiebre o tos. Pero otras personas, especialmente ancianos o pacientes con problemas médicos previos, pueden sufrir complicaciones más graves como la neumonía.

España supera los 13.700 casos y roza los 600 fallecidos por coronavirus

España registró 2.538 nuevos contagios y 107 fallecimientos por el coronavirus en las últimas 24 horas, lo cual eleva el balance total a 13.716 infectados y 598 muertos, según las últimas cifras divulgadas este miércoles por el Ministerio de Sanidad.

Segundo país europeo más afectado y cuarto a nivel mundial, en España hay actualmente 754 personas infectadas en unidades de cuidados intensivos de diferentes hospitales del país, señaló en rueda de prensa el responsable de emergencias sanitarias, Fernando Simón.

El último balance del Ministerio de Sanidad emitido al mediodía de este miércoles, que actualizó las cifras de fallecidos ofrecidas momentos antes por Simón, elevó a 13.716 el número total de casos y el de fallecidos a 598.

Entre martes y miércoles, se registró un incremento del 18% en el número de casos, "que está por debajo de lo que se daba las semanas anteriores", dijo Simón.

De todas maneras, al igual que ocurre en otros países, a falta de exámenes suficientes, la cifra total de casos podría estar subestimada en España.

Con nuevos tests recibidos por España, las autoridades sanitarias comenzarán a "hacer las pruebas a todas las personas que tienen sintomatología", lo que "puede incrementar sustancialmente el número de casos positivos", explicó Simón.

La región de Madrid sigue siendo de lejos la más afectada del país, con 5.637 casos y 390 muertos.

Las autoridades de la región de la capital española indicaron el martes que hacen seguimiento telefónico a más de 20.000 pacientes "confirmados o sospechosos".

El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, advirtió este miércoles que "lo más duro está todavía por llegar", cuando aumente el número de personas en los hospitales por el coronavirus, ante un Congreso prácticamente vacío para evitar contagios del virus.

En estado de alarma desde el sábado, España mantiene en confinamiento casi total a sus 46 millones de habitantes.