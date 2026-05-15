sábado 16  de  mayo 2026
CONDENA

EEUU anuncia que pedirá pena de muerte para acusado de matar a empleados de la Embajada de Israel

La fiscal Jeanine Pirro acusó a Elías Rodríguez de cometer los asesinatos de manera intencional y premeditada

&nbsp;Jeanine Pirro afirmó que cualquier persona que cometa actos de violencia política le caerá el peso de la ley (Europa Press)

 Jeanine Pirro afirmó que cualquier persona que cometa actos de violencia política le caerá el peso de la ley (Europa Press)

Europa Press / Contacto / Chris Kleponis - Pool via CN Europa Press Internacional
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON. El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció este viernes, 15 de mayo, que solicitará la pena de muerte para el hombre acusado de matar a tiros a dos empleados de la Embajada de Israel en Washington cerca del Museo Judío de la capital estadounidense hace poco más de un año.

“Tras una exhaustiva revisión de los hechos y la ley, mi oficina solicitará la pena de muerte contra Elías Rodríguez. La acusación formal modificada alega los asesinatos intencionales y premeditados de Yaron Lischinsky (30) y Sarah Milgrim (26), el asesinato selectivo de personas relacionadas con un evento para jóvenes profesionales judíos en el Museo Judío de la Capital, y una conducta que creó un grave riesgo para otras víctimas inocentes", declaró en rueda de prensa la fiscal general de Washington, Jeanine Pirro.

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La magistrada recalcó, a poco más de una semana del primer aniversario del suceso, “que cualquier persona que cometa actos de violencia política en la capital del país enfrentará todo el peso de la ley”.

El acusado, de 30 años procedente de Chicago, se acercó a un grupo de cuatro personas, sacó una pistola y abrió fuego, hiriendo a Lischinsky (israelí) y Milgrim (estadounidense), una pareja que estaba a punto de comprometerse y que trabajaba en la legación diplomática de Israel en Estados Unidos. En el momento de su detención, Rodríguez coreó “Palestina libre” y admitió que lo hizo “por Gaza”, según apuntan los fiscales.

La acusación ha considerado que el asesinato fue premeditado y planeado, dado que Rodríguez habría viajado desde Chicago antes del evento del 21 de mayo con una pistola en su equipaje facturado.

FUENTE: Con información de Europa Press

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