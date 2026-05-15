viernes 15  de  mayo 2026
ACUSACIONES

Denuncias contra Tarek William Saab por tortura y abusos a presos políticos generan alerta en Venezuela

El abogado y defensor de derechos humanos Joel García afirmó que el exfiscal general “sentía placer” con maltrato a presos políticos y llevaba videos a Maduro

Tarek William Saab, fiscal general del régimen de Maduro en Venezuela.&nbsp;

Tarek William Saab, fiscal general del régimen de Maduro en Venezuela. 

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS.- Con base en denuncias recientes sobre procesados, el abogado y defensor de derechos humanos Joel García acusó al exfiscal general afín al régimen de Maduro, Tarek William Saab, de no solo haber participado en prácticas de tortura, sino que también grababa los abusos contra presos políticos y llevaba los videos al dictador depuesto de Venezuela.

García, penalista que asistió a varios detenidos en forma arbitraria, reveló en una entrevista que Saab habría ordenado el traslado a media noche de presos políticos desde la cárcel del Helicoide a la sede de la Fiscalía General para dirigir interrogatorios desconociendo el procedimiento legal.

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Mencionó los casos de los opositores Perkins Rocha, asesor del equipo de la líder María Corina Machado, y de Freddy Superlano, dirigente de VP, detenidos en forma irregular en el contexto de las elecciones de 2024.

“Él sentía placer con eso. Incluso sé que le llevaba esos videos a Nicolás Maduro. Le gusta y lo confiesa; es una práctica recurrente bajo su regencia en el Ministerio Público”, denunció el abogado u dijo que víctimas y testigos en procesos con origen político iniciados por el chavismo han dado a conocer versiones similares, lo que constituye nueva alerta sobre los derechos humanos.

Acusación contra Tarek William Saab

En otro señalamiento que convoca a una investigación del nuevo fiscal Larry Davoe, García se refirió inicialmente a las denuncias del exministro de Petróleo, Tarek El Aissami, preso por el fraude PDVSA-Cripto hace dos años, quien durante una audiencia judicial reciente acusó a Saab de haber participado personalmente en sesiones de torturas contra los implicados.

“No es un hecho aislado”, dijo el abogado quien participó como defensor en ese proceso.

“En el caso Canserbero (cantante venezolano asesinado) él participó precisamente en la tortura a los hermanos Améstica, y así lo confesó él. Y tengo información de primera mano de los mismos hermanos Améstica que dicen que es así”, dijo.

Más denuncias en casos de presos políticos

A estas denuncias contra Saab se suman las de Beatriz de Marino, madre del preso político Hugo Marino, desaparecido desde su detención en abril de 2019, y de su responsabilidad en no dar información sobre la detención y muerte de otro preso político Víctor Quero, entre otros hechos atribuidos a la feroz represión policial y judicial chavista.

Informes recientes de la CIDH, del Grupo de Expertos independientes de la ONU y de la organización HRW han advertido sobre la intensificación de violaciones de derechos humanos en detenciones arbitrarias y muertes, principalmente de opositores al régimen de Maduro, bajo el período de Saab como fiscal el cual concluyó el 9 de abril pasado.

Embed - Joel García: 'Tarek William Saab filmaba las torturas para mostráselas a Maduro

FUENTE: Con información programa César Miguel Rondón YouTube

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