¿Otro tiroteo en una escuela de EEUU? Drones pueden enfrentar al atacante

El vuelo de los drones siempre ha sido un tema polémico por la seguridad y la privacidad.

AUSTIN._Un tirador entra en una escuela de Estados Unidos. Un maestro activa una alarma desde el celular. La policía va en camino pero, antes, un escuadrón de drones guardianes llega y reduce al presunto atacante.

"Nuestro director ejecutivo observó lo eficaces que resultaban los drones de pilotaje en primera persona en el campo de batalla en Ucrania, difíciles de evadir. Por ello pensó en cómo introducir este sistema para combatir un problema creciente en los Estados Unidos: los tiroteos escolares", dice a la AFP Khristof Oborski, director de operaciones tácticas de la firma Campus Guardian Angel.

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Su compañía mapea en 3D la escuela donde instalarán su servicio, para determinar rutas. Luego, los drones se colocan dentro de mini hangares, en escuadrones de tres, en lugares estratégicos, dentro y fuera del colegio.

Cuando la alarma se activa, despegan pilotados por humanos remotamente desde una central de emergencias en Austin, Texas. La idea es que lleguen al sospechoso en los primeros 15 segundos.

"El tipo de intervención se determina en función de las acciones del sospechoso. Si es un menor caminando por un pasillo con un arma, tal vez nuestra mera presencia sea la única intervención necesaria. Nuestros drones cuentan con audio bidireccional, lo que nos permite comunicarnos con el sospechoso y darle instrucciones, como: 'Baja el arma; no queremos que te suceda nada", explica Oborski.

El equipo de pilotos trabaja todo el tiempo con la policía. Si el atacante es contenido con la primera intervención, ellos vigilan al sospechoso e incluso guían a los agentes hasta el lugar exacto donde se encuentra.

"Por otro lado, si el individuo está atacando activamente a los niños, procedemos directamente a emplear impactos cinéticos [golpear al atacante con el dron] o a utilizar nuestro gel de pimienta no letal contra el sospechoso", detalla Oborski.

Según una base de datos del portal IntelliSee, solo en 2025 se produjeron 233 incidentes con armas de fuego en campus educativos.

Una de las tragedias más recientes ocurrió en mayo de 2022 en Uvalde, Texas, donde 19 alumnos y dos maestras fueron asesinados por un tirador que fue reducido 77 minutos después de que inició su ataque.

-Primera línea de defensa-

Fabricados en Estados Unidos, la empresa ofrece sus drones en contratos anuales, y el valor depende del tamaño de la escuela y si es de uno o varios edificios, lo que podría demandar más escuadrones.

El dron, que pesa menos de un kilo, y mide unos 25 centímetros, puede impactar al sospechoso a una velocidad de 65 km por hora.

Hay planes piloto en marcha en algunas escuelas de Florida y Georgia, con fondos públicos, mientras que en un centro educativo de Houston, Texas, son los padres quienes desean hacerse cargo, explica Oborski.

En un país que defiende el porte libre de armas, Oborski cree que estos drones son una primera línea de defensa, y que evitarán al máximo que el atacante actúe contra niños y maestros e incluso que un policía exponga su vida para contenerlo.

"El escenario ideal sería instalar este sistema en todas y cada una de las escuelas de Estados Unidos y no tener que utilizarlo jamás, ¿verdad? Esto se debe a su cualidad disuasoria", considera Bill King, exSEAL y cofundador de la firma.

-"Nerds" al rescate-

King dice que una de las preguntas que más le hacen es si los drones funcionan con inteligencia artificial. "La respuesta es 'No'. Y eso hace que la gente se sienta mejor", detalla.

Competidores en ligas de drones profesionales, los pilotos del programa son lo menos parecido a un soldado y lo más cercano a un "nerd" de los videojuegos, como lo define el piloto de dron Alex Campbell, de 30 años.

"Desempeñar el papel de 'nerd' tras bastidores —ayudando a los héroes de este mundo a protegernos de las adversidades— resulta sumamente gratificante. Es muy satisfactorio poder contribuir a esa causa y prestar apoyo a los agentes que están ahí fuera", dice.

Son equipos de cuatro pilotos por escuadrón. Tres vuelan los drones y un cuarto es el respaldo y el enlace con la policía.

"Es gratificante saber que puedes ayudar a los agentes a cumplir con su labor, a regresar a casa sanos y salvos, y a garantizar que todos esos niños también regresen a sus hogares a salvo", sostiene Campbell.

FUENTE: Con información de AFP