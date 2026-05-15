viernes 15  de  mayo 2026
OPINIÓN

La Esquinita de Reme

Resumen noticioso, con apreciación propia, gracia y elocuencia, que anima el momento y pone a pensar

Remedios Díaz Oliver Autor.jpg
Diario las Américas | REMEDIOS DÍAZ OLIVER
Por REMEDIOS DÍAZ OLIVER

*El presidente Trump anunció que piensa eliminar el impuesto federal a la gasolina para rebajar los precios mientras dure la guerra de Irán. Alguien hizo unas calculaciones mal hechas con la guerra de Irán, sin duda alguna, pero confiamos en un equipo de gobierno bien balanceado.

*El gigante minero Sherritt, de Canadá, suspende sus operaciones en Cuba, aparentemente debido a la orden ejecutiva de Trump que no permitirá asociaciones con los cubanos.

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*El presidente Trump viaja a China, acompañado de la Primera Dama, Melania Trump, el secretario de Estado, Marco Rubio, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, el representante de Comercio, Jamieson Greer, el asesor de Seguridad Nacional, Michael Waltz y la directora de Inteligencia, Tulsi Gabbard. Un viaje muy importante que puede ser muy exitoso si se juegan bien todos los puntos. ¡Dios los ayude!

*Kari Lake, quien fue nombrada para dirigir la Voz de América, recibió un nuevo nombramiento como embajadora de Estados Unidos en Jamaica. Le deseamos muchos éxitos

*Se cumplen 65 años exactos de mi llegada a Miami pensando que el viaje iba a ser de 30,60 o máximo 90 días. Nadie me hubiese convencido que sería para más de un año y menos para 65 largos años. La desgracia de los cubanos es histórica. Un pueblo abandonado a su suerte y traicionado por los que creíamos eran nuestros amigos. Afortunadamente, con el esfuerzo, el trabajo y la pasión de gente decente pudimos sobrevivir y encaminar nuestras vidas logrando lo que pocos imaginaban. Construir una nueva ciudad y lograr éxitos impresionantes en todos los sectores. Éxitos que han sido reconocidos universalmente. Ahora nos falta lograr la liberación de una Isla de esclavos. Eso también se logrará con el favor de Dios. Y nuestro agradecimiento a un país maravilloso, los Estados Unidos de América, por permitirnos sobresalir en un mundo competitivo. Gracias, gracias, gracias.

*Delcy Rodríguez brincó en Europa cuando le preguntaron acerca de las declaraciones de Trump de qué Venezuela podría ser el Estado 51 de los Estados Unidos. No creo que venezolano alguno quisiera esto para su país, pero nunca se sabe de verdad. Creo que los venezolanos quieren democracia y libertad y mandar a Delcy y su hermanito para Cuba o algún país de Europa donde tienen muchos souvenirs. Dejen que María Corina llegue a Caracas y hagan elecciones libres. Ya han pasado muchos meses y los venezolanos están cansados esperando.

*El Baptist Health anunció que su Gran Gala se celebrará este año en el Hotel Lowe’s de Miami Beach el 24 de octubre. El Baptist ha roto récords de asistencia en los últimos años superando a otras organizaciones.

*España podría perder la producción de autos Renault en dos provincias con casi 6,000 empleados. El sindicato no se ha puerto de acuerdo y el fabricante francés puede mover la producción a otro país. Las maravillas del socialismo de Pedro Sánchez.

*Kevin Warsh debe ser confirmado como el nuevo jefede la Reserva Federal, efectivo mayo 15. Se espera que con el cambio de jefe las relaciones entre el ejecutivo de USA y la Reserva Federal se mejore. No obstante, el deseo del Sr. Powell de permanecer en la organización no será nada saludable para el futuro. ¡Veremos!

*Trump rechazó la proposición de Irán sobre un acuerdo de paz llamándolo completamente inaceptable después de esperar diez días por una respuesta seria. Los que todavía crean que hay posibilidad de arreglos pacíficos con Irán van a tener que “tomarse una siesta de cuatro horas”.

*La AAA proyecta un récord de 45 millones de personas en EEUU que van a viajar en Memorial Day, con 39 millones haciéndolo por carretera.

*Cien congresistas republicanos y demócratas han enviado una carta al presidente Trump donde le piden que en su próxima reunión con el líder chino comunista Xi Jinping le solicite la libertad para Jimmy Lai, el católico tycoon de la prensa de Hong Kong. La carta la firman, entre otros, los líderes del Senado de ambos partidos.

*Nuestro secretario de Estado, Marco Rubio, informó oficialmente que los Estados Unidos le habían ofrecido CIEN millones de dólares a Cuba en ayuda humanitaria y Cuba la rechazó. A Cuba no le interesa el bienestar del sufrido pueblo cubano. Solo les interesa los millones de dólares que, con la ayuda de Gaesa, esconden en cuentas bancarias, en media docena de paraísos fiscales alrededor del mundo. Es una verdadera desgracia y un sacrilegio absoluto. ¿Hasta cuándo continuará este abuso a nuestra gente?

*Dice Jaimito a un amigo: “Mi padre hace 15 años no se corta el pelo, ¿Por qué? ¿le gusta el pelo largo?”, “Noooo, ¡porque no tiene!”

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