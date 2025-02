EEUU debe ir con cautela en negociaciones Rusia-Ucrania, advierte experto

Las dos potencias se reunieron en Arabia Saudita, sin la presencia de Kiev ni de la Unión Europea. Las negociaciones apenas empiezan y podrían tardar meses. Sin embargo, EEUU tiene que ser cauteloso al negociar con una dictadura como la de Vladimir Putin, advierte el experto.

“Yo no le creo mucho a Rusia de que esté negociando de buena fe”, afirmó De La Fuente, profesor adjunto de política intencionalidad en FIU, en conversación telefónica con DIARIO LAS AMÉRICAS.

“Putin siempre ha dicho que su objetivo en Ucrania no es quedarse con un pedacito, sino tumbar el gobierno o convertir a Ucrania en un país controlable por los rusos. Entonces, yo creo que Putin está en las negociaciones para ver lo que puede conseguir y no necesariamente para llegar a un acuerdo que sea justo para todas las partes”.

El académico explica que uno de los puntos clave para un acuerdo es que se garantice la seguridad de Ucrania para asegurarse de que Rusia no reincida en un ataque en el futuro.

“Para que un acuerdo sea serio, Ucrania tiene que tener garantías de seguridad. Quiere decir que debe haber tropas en su territorio y, aunque originalmente no serían tropas norteamericanas, se había planteado que fueran de países europeos. Los rusos no quieren eso, pero Inglaterra ha manifestado su disposición a enviar fuerzas”. En este sentido, De la Fuente enfatizó que "ningún tratado, ningún papel firmado es suficiente para que se prevenga que Ucrania sea nuevamente invadida en tres meses o seis meses, tal vez un año nuevamente por los rusos”.

En fecha reciente el presidente ucraniano Volodimir Zelenski, afirmó que "no se puede confiar" en los dirigentes rusos que son, según él, "mentirosos patológicos".

"No debemos olvidar nunca que Rusia está dirigida por mentirosos patológicos, no podemos confiar en ellos", escribió Zelenski en las redes sociales, tras una conversación telefónica con el presidente ruso Vladimir Putin la semana pasada.

Al respecto, De La Fuente respalda, aunque con otras palabras, la posición del presidente ucraniano.

“Obviamente Putin ha mentido una y otra vez. Y una negociación simplemente de un papel sería simplemente desastrosa. Se necesitan garantías y esas las dan tropas que protejan, como ya mencioné antes, para que se evite que Rusia nuevamente invada a Ucrania en unos meses”.

Impase Trump Zelenski no da buenas señales

El papel de Washington es clave, pero las recientes declaraciones de Donald Trump han generado incertidumbre sobre su compromiso con Ucrania tras llamar a Zelenski “dictador”.

"Un dictador sin elecciones, debería actuar rápido o no le quedará país", escribió Trump en su plataforma Truth Social. "Amo a Ucrania, pero Zelenski ha hecho un trabajo terrible", calificó Trump.

De La Fuente considera que estas declaraciones añaden incertidumbre al proceso.

“Creo que hasta (el martes) se hablaba de que se tenía que llegar a un acuerdo, creo que todo el mundo quiere llegar a un acuerdo aquí, incluyendo los ucranianos porque es el país que está siendo destrozado, ¿no?”, continúa el profesor. “En gran parte, las palabras de Marco Rubio eran las correctas y las del General Keith Kellogg, que es el enviado especial de EEUU a Ucrania. Trump tiene su estilo y eso no era, en mi punto de vista, no tan problemático (...). Ucrania sabe que tiene que ceder parte del territorio que ha perdido, aunque no lo reconozca legalmente, y quedarse fuera de la OTAN para tener garantías de seguridad”.

De La Fuente, con más énfasis, añade: “El tema es que cuando dicen que Ucrania empezó la guerra o que Zelenski es un dictador. Eso no es correcto y es muy importante aclararlo. Entonces, mandas unos mensajes muy malos de la situación; de cómo Estados Unidos, que es el que está negociando en este momento con Rusia, porque una cosa son estilos y propuestas para negociar y otra cosa es que le diga dictador a Zelenski. Bueno el dictador queda muy claro aquí que es Putin, ¿no?”

¿Por qué EEUU busca resolver el conflicto?

Estados Unidos ha invertido miles de millones de dólares en ayuda militar y humanitaria a Ucrania. Además de los motivos humanitarios y estratégicos, hay razones económicas en juego.

“Una de las motivaciones de Washington para que el conflicto termine es reducir la ayuda exterior, porque ha sido un gasto considerable", dijo De La Fuente. "Pero también hay un interés en estabilizar las relaciones con Rusia, porque sigue siendo un país influyente".

En los últimos días, se ha discutido la posibilidad de que Ucrania ofrezca recursos naturales como forma de compensación a Estados Unidos. “Ucrania tiene metales y minerales estratégicos que son importantes para la tecnología y la defensa. Tiene una de las mayores reservas de uranio de Europa”, señaló el analista. “La idea que se ha planteado es que, aunque Estados Unidos ha dado dinero como ayuda, las empresas estadounidenses podrían tener acceso a estos minerales raros mediante contratos directos con Ucrania”.

Estos recursos son altamente codiciados en el ámbito geopolítico. “China controla una parte significativa de estos minerales y Rusia también los quiere. Si Ucrania cae en manos rusas, estos recursos estarían bajo control de Moscú. Para Estados Unidos, asegurarse el acceso a ellos es una manera de compensar su apoyo a Ucrania y fortalecer su posición estratégica frente a China y Rusia”.