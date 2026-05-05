martes 5  de  mayo 2026
Crisis en alta mar

España no ha tomado aún "ninguna decisión" sobre acogida de crucero con hantavirus

El vicepresidente del Gobierno regional canario dijo que sería "mejor" que el barco no parara en las islas y fuera a territorio peninsular de España

Esta fotografía aérea muestra una vista general del crucero MV Hondius anclado frente al puerto de Praia, la capital de Cabo Verde, el 5 de mayo de 2026. &nbsp;

Esta fotografía aérea muestra una vista general del crucero MV Hondius anclado frente al puerto de Praia, la capital de Cabo Verde, el 5 de mayo de 2026.

 

AFP

MADRID.- España no tomará "ninguna decisión" de acoger el crucero con un posible foco de hantavirus hasta que se analicen "los datos epidemiológicos que se recojan del barco en su paso por Cabo Verde", dijo este martes el ministerio de Sanidad español, contradiciendo aparentemente a la OMS.

"En función de los datos epidemiológicos que se recojan del barco en su paso por Cabo Verde se decidirá qué escala es más pertinente. Hasta entonces, el Ministerio de Sanidad no adoptará ninguna decisión, como así hemos hecho saber a la Organización Mundial de la Salud", escribió el ministerio en X, poco después de que la OMS dijera que España aceptó recibir al crucero en el archipiélago atlántico de Canarias.

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En una entrevista en La Radio Canaria, el vicepresidente del Gobierno regional canario, Manuel Domínguez, dijo este martes que sería "mejor" que el barco no parara en las islas y fuera a territorio español peninsular.

"Si no tuviese que ser en Canarias esa parada, pues mejor, porque seguramente podrán haber otros recursos en territorio peninsular, pero si fuese así, pues [que sea] con todas las garantías habidas y por haber", explicó Domínguez, que avanzó que la decisión podría tomarse este martes.

FUENTE: Con información de AFP

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