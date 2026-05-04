lunes 4  de  mayo 2026
BÉISBOL

Lanzador estrella de las Grandes Ligas necesita cirugía tras grave lesión

Tarik Skubal, abridor de los Tigres de Detroit en las Grandes Ligas, se someterá a una cirugía artroscópica en el codo izquierdo para extraer cuerpos sueltos

El lanzador Tarik Skubal, de los Tigres de Detroit, trabaja durante un juego de las Grandes Ligas, el 29 de abril de 2026.

El lanzador Tarik Skubal, de los Tigres de Detroit, trabaja durante un juego de las Grandes Ligas, el 29 de abril de 2026.

KEVIN C. COX / GETTY IMAGES vía AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON.- El pitcher Tarik Skubal, dos veces ganador del Premio Cy Young de la Liga Americana, se someterá a una cirugía artroscópica en el codo izquierdo para extraer cuerpos sueltos, informaron el lunes los Tigres de Detroit de las Grandes Ligas de béisbol.

Ni los Tigres ni el lanzador zurdo de 29 años han dado una fecha prevista para su regreso tras una lesión que suele requerir una recuperación de dos a tres meses.

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Skubal fue retirado de la apertura programada para el lunes contra los Medias Rojas de Boston, cinco días después de sufrir un problema por una lesión el miércoles pasado contra Atlanta, y fue enviado a la lista de lesionados.

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En ese juego en Atlanta sacudió su brazo izquierdo y se agarró el antebrazo. Se preparó para su siguiente apertura, pero sufrió un revés en los entrenamientos del domingo.

"Pensé que estaba progresando de manera muy positiva", dijo Skubal, quien no tiene daño en los ligamentos y es probable que vuelva a lanzar esta temporada.

"Según tengo entendido solo hay que extraer (los cuerpos sueltos)", dijo. "Voy a regresar y seré el mismo de siempre. Realmente no estoy muy preocupado por eso".

Skubal tiene un récord de 3-2 en esta campaña, con un promedio de carreras limpias de 2.70 y 45 ponches en 43.1 entradas para los Tigres, que comparten el liderato de la División Central de la Liga Americana con Cleveland, con un récord de 18-17.

Historial quirúrgico

El zurdo se sometió a una cirugía de reemplazo de ligamentos Tommy John y se perdió la temporada universitaria de 2017. Luego, en agosto de 2022, se sometió a una cirugía de tendón en el antebrazo izquierdo y estuvo fuera de juego durante once meses.

Desde entonces ha acumulado un récord de 41-15, con un promedio de carreras limpias permitidas (ERA) de 2.41 en 511 entradas a lo largo de 84 aperturas. Lideró la Liga Americana en victorias, ponches y ERA en 2024, logrando la Triple Corona de lanzadores.

Skubal ganó una decisión de arbitraje récord de 32 millones de dólares para lanzar esta temporada y será agente libre después de la campaña.

FUENTE: AFP

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