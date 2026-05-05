Nuevo mapa electoral de DeSantis blinda a Salazar y Giménez en Miami-Dade

MIAMI. - El gobernador Ron DeSantis firmó el lunes la nueva ley de redistribución de los 28 distritos congresionales de Florida, una medida aprobada en menos de una semana por el Congreso de mayoría republicana, que reconfigura 21 circunscripciones electorales.

La norma deja casi intactos los escaños de los republicanos María Elvira Salazar y Carlos Giménez en Miami-Dade y desmantela el distrito de la demócrata Debbie Wasserman Schultz, con el argumento oficial de reflejar el crecimiento poblacional del estado de cara a los comicios de medio término de noviembre.

DeSantis comunicó la firma en X con el mensaje "Firmado, sellado y entregado" junto a una imagen del nuevo mapa.

Florida es el octavo estado que modifica sus mapas a mitad de la década, tras Virginia, Utah, Ohio, Carolina del Norte, Misuri, California y Texas, en una operación impulsada por los republicanos para preservar el control de la Cámara de Representantes federal.

Continuidad republicana en Miami-Dade

En el área de influencia de Miami-Dade, el nuevo trazado mantiene casi sin cambios los distritos 27 y 28, representados por las dos figuras republicanas de mayor peso en la delegación cubanoamericana.

El distrito 27, que abarca Coral Gables, Miami y zonas hispanas del condado, conserva una geografía similar a la actual, lo que beneficia a Salazar, considerada vulnerable por el Comité de Campaña Demócrata del Congreso (DCCC). Asimismo, el distrito 28 de Giménez preserva su perfil al sur del condado y los Cayos.

Salazar se mostró conforme con el resultado. "Mi distrito permaneció igual. No está mal, ¿verdad? Estoy acostumbrada a esas líneas, así que estoy contenta", afirmó la representante federal.

La congresista matizó, no obstante, que no participó en el diseño: "Yo no controlo este proceso. Nunca supe nada al respecto".

El Cook Political Report ya había trasladado su escaño de "sólidamente republicano" a "probablemente republicano", y el demócrata Elliot Rodríguez, expresentador de televisión, figura como aspirante competitivo por ese distrito.

Golpe a los demócratas

El impacto más severo recae sobre Wasserman Schultz, exjefa del Comité Nacional Demócrata, cuyo distrito 25 queda repartido entre al menos cuatro nuevas demarcaciones.

La legisladora, residente en Weston, deberá decidir si compite en una circunscripción más republicana o en el reconfigurado distrito 20, vacante tras la renuncia de Sheila Cherfilus-McCormick por un caso de corrupción.

La también demócrata Frederica Wilson queda como la única representante de su partido con un distrito viable en Miami-Dade, mientras que el congresista Jared Moskowitz ve su distrito 23 dividido en tres territorios.

"Es un esquema descaradamente partidista que viola la ley estatal", reaccionó Wasserman Schultz tras conocerse el diseño.

Litigios a la vista y calendario apremiante

La presidenta del Partido Demócrata de Florida, Nikki Fried, anunció recursos legales contra la nueva ley por considerarla incompatible con la Enmienda de Distritos Justos, aprobada por el 63% de los votantes en 2010, que prohíbe el rediseño con fines partidistas.

Frente a esto, el equipo jurídico del gobernador sostuvo que esa enmienda quedó debilitada por un fallo de la Corte Suprema de Florida y por una decisión reciente del Tribunal Supremo federal sobre la Ley del Derecho al Voto de 1965.

El plazo de inscripción de candidatos al Congreso comienza al mediodía del 8 de junio y cierra el 12 de junio, lo que reduce el margen para que los tribunales detengan el mapa antes de los comicios.

De prosperar el nuevo diseño, los republicanos pasarían de 20 a 24 escaños y los demócratas se reducirían a cuatro distritos: el 10 en el centro del estado y los 20, 23 y 24 en el sur de Florida.