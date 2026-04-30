jueves 30  de  abril 2026
Falta de apoyo

Trump advierte que podría retirar sus tropas de España e Italia por su postura ante la guerra en Irán

Al ser preguntado por la prensa en la Casa Blanca si planeaba hacer con España e Italia lo mismo que con Alemania, el presidente respondió: "Sí, probablemente

El presidente Donald Trump en la Casa Blanca.

El presidente Donald Trump en la Casa Blanca.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este jueves que podría retirar las tropas estadounidenses desplegadas en España e Italia, después de haber amenazado ya con hacerlo en Alemania, debido a la falta de apoyo de esos países ante la guerra en Irán.

Al ser preguntado por la prensa en la Casa Blanca si planeaba hacer con España e Italia lo mismo que con Alemania, el presidente respondió: "Sí, probablemente. ¿Por qué no debería hacerlo? Italia no nos ha servido de ninguna ayuda y España ha sido horrible, absolutamente horrible".

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"Cuando nosotros los necesitamos, ellos no estuvieron ahí. Tenemos que recordar eso", insistió el republicano.

Sobre Alemania, consideró que está haciendo un "trabajo terrible", en una aparente referencia al canciller alemán, Friedrich Merz.

"Tiene problemas de inmigración, tiene problemas energéticos. Tiene problemas de todo tipo y tiene un gran problema con Ucrania, porque están metidos en ese lío", subrayó.

La OTAN

Trump, quien ha mostrado en numerosas ocasiones su descontento con la OTAN por no colaborar con Estados Unidos en la guerra de Irán, anunció el miércoles que su Gobierno "está estudiando y analizando la posible reducción de tropas en Alemania", decisión que ahora valora extender a otros países de la Alianza Atlántica.

Desde el inicio de la ofensiva contra Irán el pasado 28 de febrero, Trump ha mostrado su descontento con países como España por su negativa a autorizar el uso de sus bases en el conflicto y por, según él, no colaborar en desbloquear el estrecho de Ormuz, boicoteado por Irán en respuesta a los ataques estadounidenses e iraníes.

El presidente estadounidense ha llegado a amenazar también con abandonar la OTAN y con "cortar todo el comercio" con España.

La semana pasada, una comunicación interna del Pentágono publicada en exclusiva por la agencia de noticias Reuters incluso sugería que EEUU se planteaba suspender a España de la OTAN tras su posición sobre la guerra en Irán.

Estados Unidos tiene unos 3.200 efectivos desplegados en España, repartidos principalmente entre las bases de Rota y Morón.

España es el tercer país de la Unión Europea con más tropas estadounidenses, después de Alemania (unos 35.000) y de Italia (unos 12.000).

FUENTE: Con información de EFE

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