martes 5  de  mayo 2026
POLÍTICA MIGRATORIA

USCIS reactiva ciertos trámites migratorios, pero mantiene controles para 39 países

La actualización incluye permisos de trabajo, ceremonias de naturalización y solicitudes médicas, aunque la agencia no precisó si aplica por igual a ciudadanos de Cuba, Venezuela y Haití

La actualización incluye permisos de trabajo, ceremonias de naturalización y solicitudes médicas.

La actualización incluye permisos de trabajo, ceremonias de naturalización y solicitudes médicas.

CAPTURA DE PANTALLA
USCIS trabaja en un plan de análisis por niveles, acompañado de verificaciones ampliadas de identidad, antecedentes penales y controles de seguridad,

USCIS trabaja en un plan de análisis por niveles, acompañado de verificaciones ampliadas de identidad, antecedentes penales y controles de seguridad,

CORTESÍA / aniochoa.com
Sala de espera de una de las oficinas del Servicio de Inmigración y Ciudadanía de los Estados Unidos.

Sala de espera de una de las oficinas del Servicio de Inmigración y Ciudadanía de los Estados Unidos.

USCIS
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI. - El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) anunció una actualización a la pausa aplicada sobre solicitudes migratorias vinculadas a ciudadanos de 39 países considerados de alto riesgo, entre ellos Cuba, Venezuela y Haití.

La medida no elimina el esquema de revisión reforzada, pero permite que determinados procesos vuelvan a avanzar tras meses de paralización parcial, bajo un sistema de verificación más estricto.

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Según la agencia, estas revisiones responden a deficiencias detectadas en evaluaciones anteriores, en las que algunas solicitudes habrían sido aprobadas sin cumplir con los estándares requeridos.

USCIS--green card
El USCIS dijo en un comunicado que la agencia también planea expandir el requisito de entrevistas a otras categorías de solicitantes de green card.

El USCIS dijo en un comunicado que la agencia también planea expandir el requisito de entrevistas a otras categorías de solicitantes de green card.

Además, indicó que se levantaron suspensiones para los siguientes casos:

• Extranjeros sometidos a verificación mediante la Operación PARRIS.

• Ciertas peticiones presentadas por ciudadanos estadounidenses.

• Formularios de adopción internacional.

• Ceremonias de juramento previamente suspendidas.

• Emisión de decisiones estatutarias y reglamentarias.

• Registros de refugiados en casos específicos.

• Ciertas peticiones de visas de inmigrante especial.

• Documentos de autorización de empleo en escenarios definidos.

• Solicitudes de asilo de países fuera de la lista de alto riesgo.

• Trámites vinculados a profesionales de la salud.

USCIS - migrantes
Inmigrante tiene que presentar un examen de ciudadanía en la oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EEUU (USCIS) en Queens

Inmigrante tiene que presentar un examen de ciudadanía en la oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EEUU (USCIS) en Queens

USCIS no precisó si la reanudación beneficiará de forma uniforme a los ciudadanos incluidos en esta lista o si dependerá del tipo de caso, el país de origen y el resultado de las nuevas evaluaciones.

Por otra parte, la entidad trabaja en un plan de análisis por niveles, acompañado de verificaciones ampliadas de identidad, antecedentes penales y controles de seguridad, orientados a identificar factores de riesgo específicos según cada país.

Las medidas se enmarcan en una proclamación firmada el 16 de diciembre de 2025 por el presidente Donald Trump, que establece restricciones migratorias para ciudadanos de 39 países.

La lista incluye Afganistán, Angola, Antigua y Barbuda, Benín, Birmania, Burkina Faso, Burundi, Chad, Costa de Marfil, Cuba, Dominica, Gabón, Gambia, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Laos, Libia, Malaui, Malí, Mauritania, Níger, Nigeria, República del Congo, Senegal, Sierra Leona, Somalia, Sudán del Sur, Sudán, Siria, Tanzania, Togo, Tonga, Turkmenistán, Venezuela, Yemen, Zambia y Zimbabue.

En paralelo, el escenario migratorio enfrenta un frente judicial. Una jueza federal en Boston bloqueó parcialmente la aplicación de políticas que suspendían solicitudes de personas procedentes de estos países, en una decisión limitada al caso en litigio que introduce incertidumbre sobre el alcance real de las restricciones.

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