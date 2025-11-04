Eurocámara exhorta a la UE cooperar con la OTAN frente a las maniobras de Rusia y China en el Ártico

El Parlamento Europeo pidió a la Unión Europea que refuerce la cooperación con la OTAN en la región del Ártico ante la "creciente militarización" de la zona y la mayor presencia de Rusia y China.

BRUSELAS — El Parlamento Europeo reclamó este martes a la Unión Europea que refuerce la cooperación con la OTAN en la región del Ártico ante la "creciente militarización" de la zona y la mayor presencia de Rusia y China .

En una resolución adoptada por la comisión de Exteriores, los eurodiputados condenan la "creciente militarización" del Ártico y señalan la reestructuración militar de Rusia y "el claro interés" de China en la región, lo que "agrava las tensiones regionales y socava la estabilidad de la zona".

Juicio/España Novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid acusa al fiscal de haberlo "matado públicamente"

Frente a esto, la Eurocámara exige a la UE que refuerce la cooperación con la OTAN para aumentar las capacidades de disuasión y elevar la coordinación en la región ártica, también a través de vigilancia marítima, protección de infraestructuras críticas y logísticas e interoperabilidad de misiones de búsqueda y rescate.

Cooperación con EEUU y la UE

Igualmente, los eurodiputados consideran la cooperación entre la UE y Estados Unidos como "fundamental" para "contener" a Rusia y China en el Ártico y garantizar la seguridad común.

En la cuestión de Groenlandia, la comisión parlamentaria pide mejorar "sustancialmente" la protección de infraestructuras, cables submarinos y tuberías, también en torno a la isla, a la que piden acercarse toda vez puede convertirse en un proveedor esencial de materias primas críticas. Esta resolución irá ahora al Pleno para su aprobación por el conjunto de la Eurocámara.

FUENTE: Con informaciòn de Europa Press