martes 4  de  noviembre 2025
ELECCIONES 2025

Higgins y González se disputarán la alcaldía de Miami en una segunda vuelta electoral

Con una reñida contienda entre 13 candidatos y sin un ganador que superara el 50% de los votos, los votantes de Miami volverán a las urnas en diciembre

Eileen Higgins y Emilio González.

MIAMI-DADE / DLA
Por DANIEL CASTROPÉ

MIAMI.- La comisionada condal Eileen Higgins y exadministrador municipal Emilio González se enfrentarán en una segunda vuelta el próximo 9 de diciembre para definir quién será el próximo alcalde de Miami.

Tras las elecciones celebradas este martes 4, y con la mayoría de los votos escrutados, Higgins obtuvo un 35.97% de apoyo, mientras que González, respaldado por el gobernador Ron DeSantis, alcanzó el 19.51%.

La gran cantidad de aspirantes, que incluía a exalcaldes como Xavier L. Suárez y Joe Carollo, impidió que alguno de los candidatos obtuviera la mayoría absoluta necesaria para ganar en la primera ronda.

Aumenta participación

Un total de 37.665 residentes de Miami ejercieron su derecho al voto, lo que representa un 21.59% de los 174.462 votantes activos registrados.

Esta cifra de participación es notablemente superior a la registrada en elecciones anteriores. En los comicios de 2021, la participación fue de aproximadamente un 17.6%, mientras que en 2017 apenas superó el 15.17%.

La jornada se desarrolló con normalidad, y casi la mitad de los votos se emitieron de manera anticipada o por correo, con 8.127 y 14.087 sufragios respectivamente, mientras que 15.401 personas acudieron a las urnas el día de la elección.

Otros resultados

En otras contiendas locales, Frank Carollo y Rolando Escalona también se medirán en una segunda vuelta por el Distrito 3 de Miami, tras obtener el 37.78% y el 17.37% de los votos, respectivamente.

Por otro lado, en el Distrito 5, la comisionada Christine King aseguró su reelección de manera contundente con un 84.46% de los sufragios, lo que evita la necesidad de una segunda ronda en esa jurisdicción.

Los primeros resultados en Hialeah, Miami Beach y Homestead se conocieron rápidamente, aunque la información sobre los comicios en Miami tardó más en publicarse en el sitio web de la autoridad electoral del condado.

Noticia en desarrollo

El vicepresidente estadounidense Dick Cheney escucha a un orador antes de su presentación en el almuerzo de entrega del Premio Gerald R. Ford de Periodismo en el Club Nacional de Prensa en Washington, D.C., el 2 de junio de 2008. 
OBITUARIO

Muere el exvicepresidente de EEUU Dick Cheney a los 84 años

Foto de la Marina de los EE.UU., el USS Gerald R. Ford (CVN 78).
Análisis

Juegos de guerra en el mar Caribe

El dictador venezolano, Nicolás Maduro.
ANÁLISIS

"Encuesta confirma el colapso del régimen de Maduro" afirma experto

