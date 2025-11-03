lunes 3  de  noviembre 2025
Cierra votación anticipada en ciudades de Miami-Dade, baja afluencia ensombrece comicios locales

Solo 39.885 de los casi 337 mil electores registrados en las municipalidades de Miami, Miami Beach, Hialeah y Homestead ejercieron su derecho al voto de forma anticipada

Dos votantes ingresan al precinto electoral habilitado en la biblioteca de Shenandoah, en Miami.

Dos votantes ingresan al precinto electoral habilitado en la biblioteca de Shenandoah, en Miami.

D. CASTROPÉ
Por DANIEL CASTROPÉ

MIAMI. - Con una alarmante baja afluencia de votantes que apenas roza el 12%, concluyó el domingo el período de votación anticipada para las elecciones municipales en cuatro ciudades de Miami-Dade.

La jornada electoral de este martes 4 definirá alcaldes y comisionados en Miami Beach, Miami, Hialeah y Homestead, entre otras localidades, en un proceso marcado por el desinterés ciudadano y la preeminencia de la política nacional sobre los asuntos locales.

Cifras preocupantes

A pesar de los llamados a la participación, solo 39.885 de los casi 337 mil electores registrados en las cuatro municipalidades ejercieron su derecho al voto de forma anticipada, lo que representa un escaso 11.84% del padrón electoral.

El desglose por ciudades revela una brecha significativa: Miami Beach lideró la participación con un 22.09%, mientras que Homestead registró la cifra más baja con apenas un 4.65% de sus votantes habilitados.

Miami, la ciudad con el mayor número de electores, alcanzó un 11.54% de participación, y Hialeah llegó al 10.03%.

Los datos también muestran una preferencia en el voto por correo, que constituyó el 56.4% de los sufragios anticipados, en una contienda en la que los centros de votación se encontraban prácticamente vacíos.

Batallas clave

La carrera por la alcaldía de Miami se perfila como la más reñida, con trece aspirantes que incluyen figuras políticas como la comisionada del condado Eileen Higgins, el exalcalde Xavier Suárez, el comisionado Joe Carollo, el exadministrador municipal Emilio González y los excomisionados Álex Díaz de la Portilla y Ken Russell.

En Miami Beach, la contienda principal se centra en la reelección del alcalde Steven Meiner, cuya campaña de "ley y orden" se enfrenta a la propuesta de la comisionada Kristen Rosen González, quien aboga por un liderazgo más cercano a la ciudadanía.

Por su parte, Hialeah definirá su próximo alcalde entre cinco candidatos, entre quienes destacan la alcaldesa interina Jackie García-Roves y los contendientes Jesús Tundidor y Bryan Calvo.

En Homestead, los electores elegirán a su vicealcalde y a dos concejales, además de pronunciarse sobre cuatro referendos locales.

Ciudadanos acuden a las urnas para participar en las elecciones anticipadas de Miami Beach.

Ciudadanos acuden a las urnas para participar en las elecciones anticipadas de Miami Beach.

Mal crónico

La baja participación no es un fenómeno nuevo en las elecciones locales de Miami-Dade, que históricamente generan menos interés que las contiendas estatales o federales.

Expertos atribuyen esta tendencia a la falta de información sobre los temas municipales y un desinterés generalizado en la política local. La realidad nacional, a menudo, eclipsa los asuntos que impactan de manera más directa en la vida cotidiana de los ciudadanos.

A pesar de la apatía, estas elecciones son cruciales, ya que los gobiernos locales son responsables de servicios esenciales como la educación, la seguridad, la infraestructura y el desarrollo urbano.

Las decisiones sobre inundaciones, vivienda asequible y control de eventos masivos, temas de gran relevancia para los residentes, están en manos de los funcionarios que resulten electos.

Las urnas estarán abiertas este martes 4 desde las 7:00 a.m. hasta las 7:00 p.m. para los comicios en las diferentes municipalidades. Su voto cuenta.

