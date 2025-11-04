Al menos tres muertos y 11 heridos en accidente de avión de carga de UPS en EEUU

El humo se eleva desde el lugar del accidente de un avión de carga de UPS cerca del UPS Worldport en el Aeropuerto Internacional Muhammad Ali de Louisville, Kentucky, el 4 de noviembre de 2025. Un avión de carga de UPS se estrelló la noche del 11 de noviembre cerca del Aeropuerto Internacional de Louisville poco después del despegue, según informó la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos.

La foto muestra humo y llamas elevándose tras el accidente de un avión de carga de UPS fuera del Aeropuerto Internacional de Louisville en Louisville, Kentucky, el 4 de noviembre de 2025.

WASHINGTON — Un avión de carga de la empresa de mensajería UPS se estrelló la tarde del martes poco después de despegar del Aeropuerto Internacional de Louisville , en el estado de Kentucky, confirmó la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés).

“El vuelo 2976 de UPS se estrelló alrededor de las 5:15 p.m. (hora local)”, informó la FAA en un comunicado. La aeronave, un McDonnell Douglas MD-11, tenía como destino el Aeropuerto Internacional Daniel K. Inouye, en Honolulu, Hawái.

TRAGEDIA Asciende a 265 la cifra de fallecidos por accidente aéreo en India

CONMOCIÓN Identifican a víctimas de accidente aéreo en Boca Ratón, una familia destrozada por la tragedia

De acuerdo con la compañía, tres tripulantes se encontraban a bordo.

El Departamento de Policía Metropolitana de Louisville señaló que se reportaron personas heridas, sin ofrecer detalles adicionales sobre su estado.

Por su parte, el gobernador de Kentucky, Andy Beshear, indicó que: "En este momento creemos que tenemos al menos tres fallecidos. Pero creo que ese número va a aumentar. Tenemos al menos 11 heridos, algunos de ellos con lesiones muy graves que están siendo tratados en hospitales locales. De nuevo, creo que ese número también va a aumentar".

Equipos de emergencia y bomberos locales acudieron de inmediato al lugar del siniestro para controlar un incendio provocado por el impacto.

Imágenes difundidas en redes sociales mostraron una densa columna de humo y una amplia zona cubierta de escombros.

"Daños estructurales"

Autoridades locales informaron que un edificio cercano sufrió daños estructurales, posiblemente por la explosión tras el impacto.

Las autoridades ordenaron el confinamiento de las comunidades en un radio de cinco millas (unos ocho kilómetros) alrededor del aeropuerto, como medida preventiva ante los incendios y la posible dispersión de restos.

La FAA y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) se encuentran investigando las causas del accidente, mientras UPS aseguró que colaborará plenamente con las autoridades federales.

“Estamos al tanto del incidente del vuelo 2976 y trabajamos estrechamente con las agencias competentes para determinar las causas”, indicó la compañía en un comunicado, expresando su preocupación por los tripulantes y sus familias.

"Accidente aéreo"

El siniestro ocurre apenas un mes después de otro accidente aéreo que involucró a un avión de carga en Hong Kong, donde dos personas murieron tras salirse de la pista durante el aterrizaje.

Los aviones MD-11, ampliamente utilizados por empresas de transporte aéreo, han estado involucrados en varios incidentes a lo largo de los años debido a su complejidad de manejo durante el despegue y aterrizaje, lo que ha llevado a que algunas aerolíneas los retiren gradualmente de servicio.

FUENTE: Con información de AFP/Europa Press