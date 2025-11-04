martes 4  de  noviembre 2025
OBITUARIO

Muere el exvicepresidente de EEUU Dick Cheney a los 84 años

Número dos durante los mandatos del republicano George W. Bush (2001-2009), Cheney era conocido por su gran influencia tras bastidores

El vicepresidente estadounidense Dick Cheney escucha a un orador antes de su presentación en el almuerzo de entrega del Premio Gerald R. Ford de Periodismo en el Club Nacional de Prensa en Washington, D.C., el 2 de junio de 2008.

SAUL LOEB / AFP

WASHINGTON.- El exvicepresidente estadounidense Dick Cheney falleció a los 84 años, anunció el martes su familia citada por medios estadounidenses.

Número dos durante los mandatos del republicano George W. Bush (2001-2009), Cheney era conocido por su gran influencia tras bastidores y fue considerado uno de los vicepresidentes más poderosos de la historia de Estados Unidos.

Su muerte se debió a complicaciones relacionadas con una neumonía, así como a enfermedades cardíacas y vasculares, según declaró su familia.

Cheney había sorprendido a los estadounidenses durante las elecciones de 2024 al anunciar que votaría por la candidata demócrata, Kamala Harris, por considerar que Donald Trump no estaba apto para ocupar la Casa Blanca.

"Tenemos el deber de poner al país por encima de nuestras divisiones para defender la Constitución", declaró al apoyar a Harris.

Cheney fue el compañero de fórmula de George W. Bush en dos campañas presidenciales exitosas y su asesor más influyente en la Casa Blanca durante una época marcada por el terrorismo, la guerra y los cambios económicos.

Aquejado por problemas coronarios casi toda su vida adulta, sufrió cinco ataques cardíacos entre 1978 y 2010 y llevaba un marcapasos desde 2001.

FUENTE: Con información de AFP

