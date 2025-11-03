lunes 3  de  noviembre 2025
Despliegue militar

La UE evita valorar la escalada entre EEUU y Venezuela y confirma 14 millones en ayuda humanitaria

La portavoz de Exteriores comunitaria, Anitta Hipper, evitó entrar en detalles sobre las operaciones militares que realiza EEUU en el Caribe

Imagen referencial de la Unión Europea.

Europa Press
Infantes de la marina&nbsp;del&nbsp;22.º Batallón Expedicionario realizaron operaciones con fuego&nbsp;real&nbsp;a bordo de embarcaciones en el&nbsp;mar Caribe, como parte de una serie de maniobras militares destinadas a fortalecer la seguridad regional y combatir el narcotráfico.

U.S. Navy / Oficial de la Marina Andrew Eggert
Ejercicios militares de la Marina de Estados Unidos en el mar Caribe a bordo del buque de guerra USS Iwo Jima (LHD 7).&nbsp;

@USMC / Emily Hazelbaker
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BRUSELAS — La Unión Europea ha evitado valorar la escalada de tensiones entre Estados Unidos y Venezuela o si en la próxima cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) en Santa Marta, Colombia, este asunto se abordará, en una jornada en la que confirmó un refuerzo de la ayuda humanitaria para afrontar la crisis política y social en el país caribeño.

En rueda de prensa desde Bruselas, la portavoz de Exteriores comunitaria, Anitta Hipper, se limitó a reiterar que la UE "comparte el objetivo" de desmantelar las redes de delincuencia en el Caribe, pero en su opiniòn las acciones deben ceñirse al derecho internacional.

En todo caso, evitó entrar en detalles sobre las operaciones militares de Estados Unidos en el Caribe o valorar la acumulación de medios militares en la zona, en medio de las amenazas sobre posibles ataques estadounidenses en Venezuela para hacer caer el régimen de Nicolás Maduro.

Asistencia

En el área humanitaria, la UE anunció una nueva partida humanitaria de 14,5 millones de euros para hacer frente a las consecuencias de la crisis en el país caribeño, a pocos días de la cumbre de líderes de la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) en Santa Marta, Colombia.

En concreto, la ayuda se centrará en la protección, la asistencia sanitaria y la nutrición de grupos afectados por la crisis política y humanitaria en el país caribeño, así como las repercusiones en países vecinos como Colombia.

Estos fondos se añaden a los 149 millones de euros asignados para el área de América Latina y el Caribe en el presupuesto humanitario europeo. El paso llega a pocos días de la próxima cumbre de líderes de la UE y la CELAC del 9 y 10 de noviembre.

Ayuda a Haití

Asimismo, la UE ha anunciado una partida de dos millones de euros en apoyo a Haití frente a la crisis de seguridad en el país, gravemente impactado por la violencia de bandas criminales.

El bloque europeo ha denunciado los niveles "sin precedentes" de violencia en Haití que ponen en peligro a muchas comunidades y generan desplazamiento interno. En concreto, los fondos anunciados se utilizarán para proporcionar ayuda alimentaria y apoyo a las poblaciones desplazadas.

FUENTE: Con informaciòn de Europa Press

