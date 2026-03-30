lunes 30  de  marzo 2026
Ley

Israel legaliza la pena de muerte para condenados por crímenes de terrorismo

La ley fue aprobada por 62 votos a favor y 48 en contra y fue impulsada por el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir

Parlamento israelí, la Knesset, en Jerusalén, el 13 de octubre de 2025.

Parlamento israelí, la Knesset, en Jerusalén, el 13 de octubre de 2025.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

JERUSALÉN — El pleno de la Knéset (Parlamento israelí) aprobó este lunes la reforma legal que establece la pena de muerte por ahorcamiento para los culpables de asesinato terrorista, una medida que las organizaciones de derechos humanos denuncian se aplicará en la práctica a los palestinos y no a los ciudadanos judíos israelíes.

La ley fue aprobada por 62 votos a favor y 48 en contra y fue impulsada por el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir. El primer ministro, Benjamin Netanyahu, votó a favor del texto.

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El texto aprobado obliga -salvo excepciones sin definir- a los tribunales militares israelíes a imponer dicha pena a los palestinos residentes en Cisjordania ocupada, mientras que a los tribunales ordinarios que juzgan a ciudadanos israelíes les da la posibilidad de aplicar en su lugar la cadena perpetua y estipula más condiciones para imponerla.

Reforma la ley aprobada sin cambios

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, asistió a la votación en el plenario de la Knéset y votó a favor de la reforma, promovida por el partido del ministro israelí de Seguridad Nacional.

Tras aprobarse la reforma, cuyo escrito no ha sufrido cambios tras pasar por comisión parlamentaria la semana pasada, Ben Gvir intentó descorchar una botella de champán, pero un ujier se lo impidió. Pocos minutos después, se detectó un lanzamiento de misiles de Irán hacia la región de Tel Aviv.

"La ley es populista, inmoral, no igualitaria", condenó durante el debate de este lunes el diputado del partido opositor 'Yesh Atid' (Hay Futuro) Matti Sarfatti, calificándola de "claramente inconstitucional".

El 7 de octubre de 2023 Hamás asesinó a 1.139 personas, hirió alrededor de 1.000 y secuestró a 251 que fueron llevados como rehenes a Gaza, entre ellos 30 niños.

Israel desató una ofensiva militar contra Hamás tras el 7 de octubre que prácticamente inmovilizó la fuerza beligerante de los terroristas.

Decenas de túneles que conformaban el vasto laberinto subterráneo de Hamás, donde escondían armamentos y albergaban centros de mando, fueron destruidos.

El ataque de Hamás a Israel ha sido uno de los crímenes más grandes contra el pueblo israelí después del Holocausto.

FUENTE: Con información de EFE y AFP

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