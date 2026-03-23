lunes 23  de  marzo 2026
Conflicto bélico

Netanyahu afirma tras conversar con Trump: "Israel continúa ataques en Irán y el Líbano"

"Protegeremos nuestros intereses vitales en cualquier circunstancia", dijo el mandatario israelí que informó de los detalles de su llamada telefónica con Trump

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu en el centro habla con los medios. &nbsp;

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu en el centro habla con los medios.

 

Gobierno de Israel
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

JERUSALÉN — El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dijo este lunes que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le trasladó en una llamada telefónica que ve factible la posibilidad de "lograr los objetivos de la guerra mediante un acuerdo con Irán" que proteja los intereses de Israel, pero prometió seguir los ataques en Irán y Líbano.

Sobre esa conversación el líder israelí, aseguró: "Hoy hablé con nuestro amigo el presidente (Donald) Trump. El presidente (Donald) Trump cree que existe la oportunidad de aprovechar los grandes logros que hemos alcanzado con las fuerzas armadas estadounidenses para alcanzar los objetivos de la guerra a través del acuerdo, un acuerdo que protegerá nuestros intereses vitales".

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Sin embargo, advirtió de que sus ataques iniciados hace ya casi un mes contra Irán y Líbano van a continuar.

Proteger intereses de Israel

"Protegeremos nuestros intereses vitales en cualquier circunstancia", indicó el mandatario israelí en un vídeo mensaje en el que informa de los detalles de su llamada telefónica con Trump.

"Al mismo tiempo, continuamos atacando a Irán y al Líbano. Estamos desmantelando el programa de misiles y el programa nuclear, y seguimos infligiendo graves daños a Hezbolá", agregó el primer ministro israelí.

Son las primeras palabras de Netanyahu después de que este lunes Trump, su máximo aliado, anunciase que ha empezado negociaciones con Irán para poner fin al conflicto y ordenado posponer durante cinco días los ataques contra la infraestructura energética iraní para dar espacio a estas conversaciones.

Según el mandatario, en las negociaciones han participado sus enviados Steve Witkoff y Jared Kushner, quienes han mantenido contactos con un político "respetado" de Irán que no es el líder supremo, Mojtaba Jameneí, hijo del desaparecido Alí Jameneí.

El Ministerio de Exteriores iraní, por su parte, afirmó que ha recibido mensajes a través de intermediarios de Estados Unidos en los que solicitaba negociaciones para poner fin a la guerra, pero aseguró que ahora mismo no hay conversaciones en curso.

Este mismo lunes, Trump anunció el aplazamiento durante cinco días del ultimátum a Irán que terminaba el lunes y por el que exigía que Teherán permitiera el libre tránsito por Ormuz o, de lo contrario, atacaría sus centrales eléctricas.

FUENTE: Con información de EFE y AFP

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