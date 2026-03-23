Israel afirma haber lanzado "una vasta ola de ataques" contra Irán

El ejército de Israel anunció el lunes en la mañana que lanzó "una vasta oleada de ataques " contra Teherán, donde se han reportado explosiones por parte de las agencias de prensa iraníes.

"El ejército israelí ha lanzado una vasta oleada de ataques contra las infraestructuras del régimen terrorista iraní en Teherán", anunció el ejército en Telegram.

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"Se escuchan explosiones en Teherán", publicó en Telegram la agencia noticiosa Mehr, mientras la agencia Fars indicó que los bombardeos habían alcanzado cinco zonas de la capital iraní y que "se reportaron terribles sonidos de explosiones".

"Más tarde se anunciarán más detalles de la magnitud de los daños y las posibles bajas", agregó Fars.

FUENTE: Con información con AFP.