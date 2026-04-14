martes 14  de  abril 2026
¿Fragmentación?

El nuevo presidente del Parlamento de Eslovenia promete un referéndum para salir de la OTAN

"Prometimos al pueblo un referéndum sobre la salida de la OTAN y lo celebraremos", dijo el prorruso Zoran Stevanovic

Un avión de combate belga F-16 participa en el simulacro Nuclear de la OTAN Steadfast Noon.

Un avión de combate belga F-16 participa en el simulacro Nuclear de la OTAN "Steadfast Noon".

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

ZAGREB — El nuevo presidente del Parlamento de Eslovenia, el prorruso Zoran Stevanovic, quiere impulsar un referéndum sobre la posible salida del país de la OTAN, en medio de una fuerte fragmentación política tras las últimas elecciones legislativas de marzo.

"Prometimos al pueblo un referéndum sobre la salida de la OTAN y lo celebraremos", dijo Stevanovic en un programa de la radio pública eslovena.

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El líder del pequeño partido antisistema y prorruso Resni.ca, fue elegido la semana pasada presidente del hemiciclo con el apoyo de una mayoría de formaciones de derechas, opositoras al Gobierno de centroizquierda del primer ministro saliente, Robert Golob.

Su nombramiento se produjo tras las elecciones legislativas celebradas el pasado 22 de marzo que dejaron un Parlamento dividido y sin mayorías claras, y en las que ganó por escaso margen Golob frente al populista de derechas Janez Jansa.

¿Salida de la OMS?

Stevanovic dijo en sus declaraciones radiofónicas que defiende una política exterior "independiente y soberana".

"No tengo opiniones prorrusas, solo proeslovenas", aseguró, y avanzó que también planea visitar Moscú.

Su partido también tiene en su programa promover la salida de Eslovenia de la Organización Mundial de la Salud (OMS), al tiempo que reconoció en la entrevista que abandonar la Unión Europea no es una opción con respaldo social suficiente debido a los beneficios económicos del bloque.

Eslovenia es miembro de la Alianza desde 2004 y ha mantenido tradicionalmente una política exterior prooccidental desde su independencia en 1991 de la antigua Yugoslavia.

Stevanovic fue elegido, además de con los votos de sus 5 diputados en un Parlamento de 90 escaños, con el apoyo del opositor partido derechista SDS de Jansa (28 escaños), de la democristiana NSI (9) y de los Demócratas (centroderecha, 6).

Stevanovic aseguró que no formará Gobierno ni con Golob ni con Jansa y sus propuestas no tienen visos de fructificar si no cuenta con otros socios parlamentarios.

FUENTE: Con información de EFE

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