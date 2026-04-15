miércoles 15  de  abril 2026
Guerra

La OTAN y aliados de Ucrania urgen a "no flaquear" y mantener el apoyo militar pese a la guerra de Irán

El secretario general de la OTAN aseguró que tanto EEUU como los países europeos comprenden que es preciso equilibrar el reabastecimiento de material militar

Sistema de misiles tácticos estadounidenses ATACMS.&nbsp;

Sistema de misiles tácticos estadounidenses ATACMS. 

AFP
Un soldado ucraniano se encuentra en un vehículo blindado cerca de la línea de fuego.

Un soldado ucraniano se encuentra en un vehículo blindado cerca de la línea de fuego.

AFP
EEUU aprobó una nueva ayuda militar masiva a Ucrania, que incluye vehículos blindados, artillería y helicópteros, armamento más pesado que el entregado hasta ahora

EEUU aprobó una nueva ayuda militar masiva a Ucrania, que incluye vehículos blindados, artillería y helicópteros, armamento más pesado que el entregado hasta ahora

Canva
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BERLÍN — La OTAN y varios países aliados de Ucrania como Reino Unido y Alemania urgieron este miércoles, tras una reunión del Grupo de Contacto en Defensa de Ucrania, a no flaquear en el apoyo con material militar frente a la invasión rusa pese a la guerra en Irán.

El secretario general de la Alianza, Mark Rutte, aseguró que tanto EEUU como los países europeos comprenden que es preciso equilibrar el reabastecimiento de las reservas de material militar, vaciadas por la guerra en Oriente Medio, con la necesidad de seguir suministrando equipos y munición a Ucrania.

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"La buena noticia es que el flujo continúa", dijo Rutte en una rueda de prensa conjunta al término de la reunión de Berlín, en alusión al armamento estadounidense adquirido para Ucrania con fondos europeos a través del mecanismo conocido como PURL, siglas en inglés de 'Lista de Necesidades Prioritarias de Ucrania'.

La iniciativa PURL, financiada por aliados europeos y Canadá, consiste en paquetes periódicos por un valor aproximado de 500 millones de dólares (unos 424 millones de euros) cada uno para la adquisición de armamento y munición fabricados en EEUU que Kiev considera claves para su defensa.

Seguridad

El secretario general de la OTAN se declaró "optimista" con respecto a la posibilidad de que desde Europa se siga financiando este flujo, aunque matizó que se podría mejorar "el reparto de la carga", ya que en estos momentos es un número pequeño de países el que asume la mayor parte del esfuerzo.

"La seguridad de Ucrania es nuestra seguridad", argumentó.

También el secretario de Defensa británico, John Healy, afirmó que el presidente ruso, Vladímir Putin, hubiera deseado "distraer "a los aliados de Ucrania con el conflicto en Oriente Medio, pero celebró que los representantes de 43 naciones hayan reiterado hoy miércoles su compromiso con Kiev.

Healy señaló que su Gobierno está invirtiendo 8.000 millones de libras (unos 10.850 millones de euros) adicionales todos los años en Defensa, con respecto al Ejecutivo anterior, con lo que se ha alcanzado la mayor suma desde finales de la Guerra Fría.

Inversión récord

"Estamos dispuestos a tomar decisiones difíciles donde sea necesario. Esta inversión récord en Defensa quiere decir que alcanzaremos el 2,6 % del PIB en Defensa, una cifra que no se alcanzaba desde 2010", afirmó.

El ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, también resaltó que Putin se beneficia actualmente de la situación en Medio Oriente, ya que la escalada de los precios del petróleo le permite seguir financiando la guerra contra Ucrania.

"Las conocidas como conversaciones de paz trilaterales están suspendidas (desde el inicio de la guerra de Irán), pero la verdad es que Rusia nunca las ha tomado en serio", aseguró.

Satisfacción por las adquisiciones del PURL

Pistorius dijo que la principal prioridad de Alemania en el ámbito del apoyo militar es fortalecer las defensas aéreas ucranianas, algo que "salva vidas todos los días".

Con respecto al desequilibro entre los diferentes aliados de Ucrania a la hora de proporcionar ayuda, señaló que efectivamente existe, pero que no sería justo juzgar lo que suministra cada uno.

"Cada aliado tiene su propia economía y sus propios retos", dijo y afirmó que es motivo de satisfacción que haya suficiente dinero para seguir adquiriendo armas a través de PURL.

FUENTE: Con información de EFE

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