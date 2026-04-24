viernes 24  de  abril 2026
¿Retiro de tropas de EEUU?

El Pentágono presenta a Trump "opciones" para responder a la inacción de la OTAN en la ofensiva en Irán

El secretario de prensa del Pentágono declinó hacer comentarios sobre "deliberaciones internas" sobre las posibles medidas por parte de Washington

El Secretario General de la OTAN, Mark Rutte (derecha), y el Secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, llegan a una reunión de Ministros de Defensa en la sede de la OTAN, en Bruselas, el 5 de junio de 2025.

El Secretario General de la OTAN, Mark Rutte (derecha), y el Secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, llegan a una reunión de Ministros de Defensa en la sede de la OTAN, en Bruselas, el 5 de junio de 2025.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — El Pentágono aseguró este viernes que dará al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, "opciones creíbles" para responder ante lo que Washington describe como una inacción de sus aliados en el seno de la OTAN durante la ofensiva contra Irán, tras las informaciones que apuntan a un supuesto correo del Departamento de Estado en el que se pone sobre la mesa una posible suspensión de España en el seno de la Alianza.

El secretario de prensa del Pentágono, Kingsley Wilson, indicó en declaraciones concedidas a Europa Press que "el Departamento de Guerra garantizará que el presidente tenga opciones creíbles para garantizar que los aliados no sean de ahora en adelante un tigre de papel y que cumplen con su parte".

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"Como ha dicho el presidente Trump, a pesar de todo lo que Estados Unidos ha hecho por nuestros aliados de la OTAN, no estuvieron ahí para nosotros (durante la ofensiva junto a Israel contra Irán)", manifestó, antes de declinar hacer comentarios sobre "deliberaciones internas" en el seno de la Administración sobre las posibles medidas por parte de Washington, en referencia al citado correo.

Las palabras de Wilson han llegado horas después de las informaciones sobre un presunto correo en el que se plantea la suspensión de España en la OTAN como parte de las respuestas, lo que ha llevado a la propia Alianza a aclarar que el Tratado de Washington, su documento fundacional, no prevé ningún mecanismo para dar este paso.

"El Tratado Fundacional de la OTAN no contiene ninguna disposición relativa a la suspensión de la condición de miembro de la OTAN, la expulsión o la participación limitada", indicó este viernes en declaraciones a Europa Press un portavoz de la Alianza Atlántica al ser cuestionado sobre el asunto.

Sánchez minimiza el asunto

Por su parte, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, restó importancia al asunto y recalcó que Madrid no ha recibido queja formal de parte de la Administración Trump, al tiempo que ha reivindicado que España es un socio "leal" que cumple con sus obligaciones con la OTAN.

"Nosotros no trabajamos sobre e-mails, trabajamos sobre documentos oficiales y posicionamientos que haga, en este caso, el Gobierno de Estados Unidos. La posición del Gobierno de España es clara: absoluta colaboración con los aliados, pero siempre dentro del marco de la legalidad internacional", dijo en declaraciones a los medios a su llegada a una cumbre informal de líderes de la Unión Europea en la capital de Chipre, Nicosia.

El inquilino de la Casa Blanca se ha mostrado muy crítico con España y otros aliados de la OTAN por su escasa implicación en la ofensiva contra Irán, llegando incluso a amenazar con la salida de su país del bloque.

FUENTE: Con información de EFE

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