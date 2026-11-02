Manifestantes piden a Carlos III reparaciones por trata de esclavos en Guyana

El rey Carlos III de Gran Bretaña es aplaudido mientras se dirige a una sesión conjunta del Congreso en la Cámara del Senado en el Capitolio de los Estados Unidos en Washington, DC, el 28 de abril de 2026.

GEORGETOWN.- Un grupo de manifestantes de descendientes africanos recibió este viernes al rey Carlos III a su llegada a Umana Yana, en el centro de Georgetown, para pedir reparaciones por la trata transatlántica de esclavos, en el marco de su visita a Guyana para conmemorar los 60 años de relaciones diplomáticas entre el Reino Unido y esta antigua colonia británica que se independizó en 1966.

Los asistentes a la protesta ataviados con pancartas, dieron la bienvenida al monarca antes de que se reuniera a puerta cerrada con líderes indígenas electos del Consejo Nacional de Toshaos y con veteranos en el Cementerio de Guerra de la Mancomunidad de Naciones (Commonwealth) y los Jardines Promenade, donde pronunció unas palabras en la Conferencia de la Alianza para la Biodiversidad.

Guyana forma parte de la Commonwealth, pero no reconoce a Carlos III como jefe de Estado, ya que se convirtió en república en 1970, a diferencia de otras antiguas colonias británicas del Caribe.

Esther Gittens, miembro de la comunidad rastafari, acudió a reclamar reparaciones y urgió a que el rey pida perdón por la esclavitud de los africanos por parte de la corona británica.

"En nombre de su familia, debería pedir perdón. Su familia desempeñó un papel fundamental en la trata transatlántica de esclavos, eran propietarios de plantaciones y se beneficiaron de ellas, saquearon", clamó a EFE Gittens.

Del mismo modo, Terrence Campbell, diputado de la oposición en el Parlamento de Guyana, aclaró que este tema "no se trata de un asunto del pasado" porque el Reino Unido se benefició "enormemente de la inhumanidad de la esclavitud y la explotación del pueblo africano" que "sigue recayendo sobre el Gobierno británico y otras potencias coloniales".

Guyana es miembro activo de la Comisión de Reparaciones de la Comunidad del Caribe (Caricom) y Royston Peters considera que ha llegado el momento de entablar conversaciones "reales" sobre las reparaciones.

"En 2018, el Gobierno neerlandés se disculpó; en 2019, la Iglesia de Inglaterra se disculpó, y el rey es el jefe de esa Iglesia, por lo que le pedimos que colabore con nosotros en materia de reparaciones", indicó Peters.

Reacciones positivas

Por otro lado, otro grupo de guyaneses elogió la visita de Carlos III al país y lo recibió con vítores.

Normalin Smith, una mujer indígena de la etnia arecuna, afirmó que estaba "muy contenta" de ver al rey porque siempre había oído hablar de él, pero nunca había tenido la oportunidad de verlo en persona.

Asimismo, Thomas Smith, un hombre indígena, apuntó que aunque se alegraba de ver a Carlos III, quería saber qué opinaba él sobre el progreso de Guyana: "Estamos viendo cierto desarrollo. He oído al rey hablar de estos cambios, así que espero que diga algo positivo".

Se espera que el rey concluya su visita a Guyana con un breve encuentro con los guyaneses en el 'Seawall', un extenso muro de contención y defensa costera de más de 450 kilómetros de longitud que protege las zonas costeras de Georgetown.

La Asamblea del Decenio Internacional para los Afrodescendientes en Guyana (IDPADA-G, por sus siglas en inglés) informó el miércoles que ha instado en una carta a Ali a aprovechar la visita para promover la causa de la justicia reparadora, tanto a nivel internacional como nacional.

En un comunicado, la organización señaló que solicitó en su misiva al mandatario que exija reparaciones al Reino Unido por "las injusticias históricas derivadas de la esclavitud de personas africanas y el colonialismo".

El monarca acudió en Georgetown a la segunda conferencia de la Alianza Global por la Biodiversidad, que ya cuenta con 147 miembros tras unirse oficialmente en esta jornada Reino Unido, Colombia, Panamá, India, Francia y Ruanda.

FUENTE: Con información de EFE