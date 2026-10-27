martes 27  de  octubre 2026
DESAGRAVIO

Rey Carlos III asume evaluar pasado esclavista británico en viaje al Caribe

Se descarta que pida disculpas por la esclavitud, sin embargo, ningún monarca lo ha hecho hasta ahora y además, con ello evita el pago de compensaciones

El rey Carlos III de Gran Bretaña visita la Exposición Floral de Sandringham en Sandringham House, Norfolk, el 23 de julio de 2025.&nbsp;

El rey Carlos III de Gran Bretaña visita la Exposición Floral de Sandringham en Sandringham House, Norfolk, el 23 de julio de 2025. 

AFP/Chris Radburn/Pool
Por Elena Moreno

LONDRES. El rey Carlos III, del Reino Unido, inicia el martes una delicada visita al Caribe, donde esperan disculpas oficiales y reparaciones por la esclavitud durante el período colonial, descrito por el monarca como “los días más oscuros” de la historia británica.

El monarca, de 77 años de edad, que continúa recibiendo tratamiento contra un cáncer cuya naturaleza no se ha revelado, viajará primero a Bahamas, en el Caribe, y a Guyana, en la costa norte de América del Sur.

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Posteriormente, la reina Camila se reunirá con él en Antigua y Barbuda para asistir a la reunión bienal de los jefes de gobierno de los 56 países de la Commonwealth, que se celebrará del 1 al 4 de noviembre.

La Commonwealth es una asociación voluntaria de 56 países independientes, en su mayoría antiguos territorios del imperio británico, que mantienen vínculos históricos con el Reino Unido.

“El programa de esta visita no tratará de eludir ‘los días más oscuros de nuestro pasado, en palabras de Su Majestad”, indicó el Palacio de Buckingham a principios de octubre, antes de este viaje de nueve días.

Sin embargo, algunas antiguas colonias exigen que el rey vaya más allá a la hora de reparar los daños causados por la colonización y la trata de esclavos, de cuyos beneficios se aprovecharon sus antepasados durante siglos.

A principios de septiembre, el gobierno de Jamaica presentó una petición al rey para “hacer avanzar la campaña en favor de las reparaciones para los antepasados africanos que sufrieron cientos de años de esclavitud”

Las disculpas, "la siguiente etapa"

El presidente de Guyana, Irfaan Ali, que tiene previsto reunirse con Carlos III, declaró a ITV News que reconocer los “días oscuros” de la colonización era tan solo un “primer paso”

“Pasar a las disculpas constituye la siguiente etapa”, afirmó.

Aunque se han expresado muestras de pesar por el papel central desempeñado por el Reino Unido en la esclavitud, ningún monarca británico ha presentado hasta ahora disculpas oficiales.

Además, Londres siempre ha rechazado la idea de una compensación económica.

En 2022, una gira por el Caribe del príncipe heredero Guillermo y de su esposa, Catalina, terminó en un fiasco, con manifestaciones hostiles a la monarquía y llamamientos al pago de reparaciones.

La secretaria general de la Commonwealth, la ghanesa Shirley Ayorkor Botchwey, declaró recientemente que unas disculpas del rey “no harían ningún daño”.

Ayorkor también indicó que “ha llegado el momento” de abordar la cuestión de las reparaciones, ya sea mediante indemnizaciones económicas u otras formas de compensación.

Reunión de la Commonwealth

Por otra parte, el Palacio de Buckingham destacó que esta visita brindaría a los países del Caribe la oportunidad de abordar cuestiones urgentes, como el cambio climático.

Carlos III, que lleva décadas defendiendo la protección del medio ambiente, visitará un proyecto de restauración de arrecifes de coral en Antigua y Barbuda o iniciativas de conservación de la selva tropical en Guyana.

También participará en actos culturales, se reunirá con jóvenes y asistirá a las celebraciones de la independencia de Antigua y Barbuda.

Aunque la reunión de jefes de Gobierno, que se realizará en Antigua y Barbuda, se centrará, principalmente, en las oportunidades de inversión y comercio entre los países miembros, también se abordará la elaboración de políticas para reforzar la capacidad de adaptación frente al cambio climático.

“Muchos de los países afectados por el cambio climático no se encuentran entre los principales contaminantes y, sin embargo, son ellos los que sufren sus consecuencias más graves”, declaró el viernes a la AFP Shirley Ayorkor Botchwey.

Sin querer volver sobre el tema de la esclavitud, Ayorkor demostró “posible que los dirigentes intercambien opiniones sobre la justicia reparadora” durante este encuentro, y añadió que la Commonwealth “apoyaría” a los países que participaron en esos debates.

“La Commonwealth es una organización que nunca ha rehuido las cuestiones difíciles”, afirmó.

Uno de los argumentos a favor del pago parte de los activistas que consideran que el sistema colonial tuvo un fuerte impacto en la relación actual de poderes y, por lo tanto, es obligatorio corregir cómo las políticas imperialistas han dejado por detrás a los países afectados Mientras, que los que están contra arguyen que las reparaciones crean el dilema de justificar por qué ciudadanos actuales tendrían que pagar por los pecados de generaciones anteriores.

La última vez que Carlos III estuvo en el Caribe fue en 2021, cuando, todavía como heredero, presenció cómo Barbados se convertía formalmente en república, en una ceremonia en la que la cantante Rihanna, oriunda de esa isla, fue nombrada “primera heroína” del país. La jefatura de Estado cambiaba el palacio de Buckingham por Bridgetown.

FUENTE: Con información de AFP/ ElPeriodico.com

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