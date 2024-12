Montenegro extradita a EEUU a magnate surcoreano de criptomonedas

El 23 de marzo de 2024, agentes de policía montenegrinos de la PJP (Unidad Especial de Policía) escoltan al empresario de criptomonedas surcoreano Do Kwon (C) a la salida de un tribunal en Podgorica, Montenegro. El 31 de diciembre de 2024, Montenegro extraditó a Estados Unidos al especialista en criptomonedas surcoreano Do Kwon, quien también es buscado por Seúl por la quiebra multimillonaria de su empresa, informó un ministerio.

SAVO PRELEVIC / AFP