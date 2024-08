Trump anuncia el lanzamiento de su propia plataforma de criptomonedas

Trump no dio detalles sobre el proyecto, llamado The DeFiant Ones.

Desfavorable durante su presidencia a las criptomonedas, a las que llegó a calificar de "estafa", Trump cambió radicalmente de posición al punto de defenderlas.

Durante una importante conferencia del sector a finales de julio en Nashville (Tennessee), el expresidente prometió que en caso de volver a ser elegido para la Casa Blanca sería "el presidente proinnovación que Estados Unidos necesita".

El gobierno de Joe Biden es considerado partidario de regular el sector.

La plataforma prometida por Trump se apoyará en las finanzas descentralizadas o DeFi, que permiten obviar intermediarios como un banco para efectuar transacciones con terceros.

FUENTE: Con información de AFP.